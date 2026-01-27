旅遊小心被送中！外交部示警「與中國簽引渡條約國家」 名單曝光了

即時中心／黃于庭報導

中國為遂行「統一」目的，近年持續以言語、武力恫嚇我國，同時進行長臂管轄，甚至單方面對立委、軍人發布通緝，並單方面宣稱「終身追究台獨」，蠻橫行為遭多國嚴厲譴責。對此，外交部今（27）日提醒，目前旅遊警示分為4級，另也提供各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等其他客觀指標供國人參考。

領事事務局長鄭正勇表示，為利旅外國人及時掌握旅遊目的地的警示資訊，外交部依據訂定的「外交部發布國外旅遊警示參考資訊指導原則」，透過駐外各館處，隨時掌握駐在國及兼轄地區的旅遊安全情勢。若有任何影響國人安全的突發事件，立即通報該部發布旅遊警示，供民眾出國商旅規畫參考。

至於現行國外旅遊警示分級表，鄭正勇說明共分為4級，第1級灰色提醒、第2級黃色注意、第3級橙色避免前往、第4級則是紅色儘速離境，而評估項目包括個別國家的基礎設施、衛生條件、政經情勢、天然災害及社會治安等。

針對外交部發布的「旅遊警示」，鄭正勇強調，除提供有關當地重大突發事件，如暴動、戰亂、政變、天災、恐怖攻擊及重大傳染疫情等，影響國人商旅安全的資訊，亦提供各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等其他客觀指標供國人參考。

據悉，中國目前有與67國簽有刑事司法互助協議，簽署引渡條約則有62國，鄰近國家包括泰國、柬埔寨、南韓、菲律賓、越南等，民眾出國前可至領事事務局官網查詢。

外交部旅遊警示新增與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等指標，圖為義大利旅遊資訊。（圖／擷取自外交部領事事務局官網）

