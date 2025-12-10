民視新聞／綜合報導

旅遊市場復甦，台灣人不時安排出國旅遊度假，也懂得利用信用卡，賺里程或回饋，有銀行就統計，自2023年為止，消費贈里及兌里總量，成長超過三成，看好商機，銀行也升級聯名卡優惠，首度在台灣推出刷卡賺取航空公司會籍積分。

回應旅遊市場，對累積與超值兌換里程的強烈需求，銀行升級聯名卡，還加碼刷卡消費，最優5元1里，新戶最高能獲得3萬2千里，等於可以輕鬆賺取到日本指定航點來回機票，此外，還有機會兌換到五星飯店餐廳個人套餐、指定機票最高10%里數等回饋。

廣告 廣告

旅遊市場復甦 銀行升級聯名卡優惠 推刷卡賺航空公司會籍積分

原文出處：旅遊市場復甦 銀行升級聯名卡優惠 推刷卡賺航空公司會籍積分

更多民視新聞報導

告洋狀！中竟向德國抱怨「台灣有事」 對日抵制持續升溫

奧丁丁與 Visa 合作推出「OwlPay Cash」 瞄準美國全球跨境匯款市場

張國煒笑了！星宇航空11月營收達35.25億元 全年累計營收創同期新高

