旅遊心情變調！泰獅航被控「摔爛行李」堅持只賠210元 還稱：幾百個只破5個

開開心心搭飛機出國旅遊，若遇上行李箱毀損問題可能打壞了興致。近日有旅客在臉書社團「爆怨公社」發文指控，跟團出國搭泰國獅子航空，同班機竟有5個人的行李箱在運送過程中破損，而地勤卻說除非有加值保險，否則一律只賠210元，還說幾百個只破5個，代表他們要求航勤人員不能摔行李是有用的；對此代理泰獅航的公司也向媒體作出回應。

旅客怨泰獅航摔爛行李 請幫叫車還遭拒

據報，有旅客在「爆怨公社」發文指出，出國跟團搭了泰獅航，沒想到下飛機後發現行李箱慘不忍睹，有5個人受害，有人的行李箱破損，有人的則是輪子帶殼直接消失。

然而地勤表示，除非有事前加值保險，否則不論新舊貨價格，一律就是只賠210元。行李箱輪子被摔壞無法拖行的領隊請地勤協助叫車或搬運，但對方直接拒絕表示那不是他們的責任，「沒那個義務」。

「強烈要求」下只破5行李？ 還稱210元的到處有

發文者強調他們要的是一個道歉，質疑有摔行李的情事，但地勤則強調他們有強烈要求人員不可以摔行李，發文者反酸在強烈要求下還能破5個很不簡單，對方還說在這幾百個行李裡面、在強烈要求下只破了5個，代表他們的要求有用。

客服強調賠210元符合契約條款，還說現在210元的行李箱到處都有，未提供其他補償方案，最後只能鼻子摸摸拿210元再去買新的，感嘆以後跟團都要先看是搭什麼航空。

業者稱情況罕見 曝有備用行李箱可免費借

根據《三立新聞網》報導，泰獅航台灣代理公司「台灣天際地勤航空代理公司」受訪表示，通常一天大概會出一、兩起行李破損的案例，要同團、同航班一次發生5件破損相當罕見。由於發文的旅客沒有提供具體航班資訊，也沒說是發生在台灣或泰國，包括地勤態度不佳不願協助叫車等情況，相關單位還要進一步釐清了解。

業者也說，國籍航班的賠償是依航空公司既有的理賠標準處理，廉價航空則是依契約條款計算賠償金額，依損壞部位換算，輪子損壞通常是賠200多元；旅客無法接受的話他們也會提供相關需求或受損證明，讓旅客可以申請保險或向客服反映。業者還透露，其實公司內部有備用行李箱，若行李箱裂開無法使用，可以免費暫時借用。

