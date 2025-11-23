旅遊愛上台灣！他列4點「來定居很後悔」
[NOWnews今日新聞] 台灣人的熱情和美食捕獲不少外國人的心，甚至有許多人決定在此定居。但近日一名外籍人士表示，原先因為在台灣玩覺得非常棒，決定搬來，但現在認為這是「人生中最糟糕的決定」。該網友直指，台灣人有4個點讓自己感覺很沮喪，像是看似友善，但其實通常蠻被動、且台灣年輕人也常活在自己的網路世界；職場上也遇到總是略帶居高民下、賣弄學問的態度，還有人常會對自己「炫耀」。
一名網友在論壇「reddit」發文提到，搬來台灣後，可說是「人生中最糟糕的決定」，且住在這裡讓自己變得更為憤世嫉俗、負面。
網友說，先前在台灣旅遊非常喜歡，決定搬來定居，但到了補習班工作、生活，「簡直是摧毀靈魂的體驗。」他說，會感覺到，年輕人不是活在自己的網路世界，不然就是對一切漠不關心。
網友表示，大家都說台灣人友善，但他個人感覺常是「被動的」，整體而言就像是「禮貌地保持距離」。他說，甚至在工作上會發現，有些人可能會帶著正式、略帶居高臨下或賣弄學問的態度。
網友還說，自己遇過奇怪的當地人，會跟自己說「你的國家沒有XXX對不對？」他直言，這是無謂的炫耀。
對於台灣物價比許多已開發國家便宜的說法，該網友認為，若從當地的小吃店確實較為便宜，但有些東西甚至是比已發國家賣的還貴。
最後網友坦言，炎熱的夏天對自己而言更是煎熬，雖然山和便利性仍是好處，只是這還是無法彌補每天感受到的不快樂。
