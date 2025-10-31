旅遊打卡美景！紫蝶幽谷暖身起跑 茂管處號召地方共築生態綠廊

▲迎蝶回鄉行動熱爆！茂管處攜手地方打造紫蝶最美停機坪。

【記者 王苡蘋／高雄報導】為迎接紫斑蝶年度遷徙季，茂林國家風景區管理處今（31）日攜手茂林區公所、區民代表會、茂林國中小及台灣紫斑蝶生態協會，共同舉辦「蝶舞回鄉・花滿茂林—紫蝶蜜源種植活動」，吸引超過200位民眾、師生與志工齊聚參與。眾人分組揮鋤種花，為蝶群築起一片生機盎然的友善棲地，也為11月即將登場的「雙年賞蝶活動」揭開序幕。

▲全民為蝶動起來！茂林社區200人共植蜜源花迎紫蝶歸鄉。

活動現場熱鬧非凡，參與者在指導員帶領下種下高士佛澤蘭、大王仙丹、馬櫻丹與大葉豬屎豆等多種蜜源植物。這些植物不僅是紫斑蝶的重要食源，更象徵地方居民共同守護自然的決心。茂林國中、小學生也熱情投入，一邊學習生態保育，一邊體驗種植樂趣。學生笑說：「希望明年能看到自己種的花吸引紫斑蝶來飛舞！」場面溫馨感人。

活動中，台灣紫斑蝶生態協會廖金山老師進行生態導覽，帶領民眾認識紫斑蝶的遷徙路線與越冬習性，讓參與者在寓教於樂中理解保育的重要性。

▲蝶舞回鄉，再造花滿茂林紫斑蝶扁扁飛舞環繞山林美景。

茂管處代理處長鄭偉宏表示，茂林是全台少數紫斑蝶越冬棲息地之一，每年都有成千上萬的紫斑蝶飛抵此地形成壯觀「紫蝶幽谷」。為守護這項自然奇景，茂管處持續推動紫斑蝶棲地復育及蜜源植物種植計畫，並結合地方公所、社區及學校力量，讓保育行動深入人心。鄭處長說：「每一株蜜源植物，都是守護蝶群的起點，只要大家願意一起行動，紫蝶年年都會回家。」

茂管處呼籲，生態保育需要全民共同參與，未來將持續推動友善棲地與環境教育，打造紫斑蝶永續渡冬的樂園。另預告11月15日將舉辦「雙年賞蝶活動」開幕式，邀請全國民眾走進茂林，近距離感受萬蝶齊飛的壯麗景象，體驗自然生態的生命律動與山林之美。（圖╱茂管處提供）