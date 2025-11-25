旅遊救星？華航推團客付費選位服務 他激讚：根本是德政

不少國人近年來都選擇出國旅遊，然而在搭機選位時，卻要面臨沒辦法與家人、好友同坐的情況。（示意圖／翻攝自pexels）





不少國人近年來都選擇出國旅遊，然而在搭機選位時，卻會面臨沒辦法與家人、好友同坐的情況。面對此需求，中華航空於12日發布公告，宣布將新增「團客付費選位」服務，而旅遊達人「蓋瑞哥」在臉書分享此消息，激讚「根本是德政」。

中華航空於12日發布公告，宣布將新增「團客付費選位」服務。（圖／翻攝自華航官網）

根據華航發布的公告，內容指出，只要在班機起飛前的72小時，可以到官網上的「選位／特殊需求」頁面中，付費選擇自己心儀的座位。其中，票價產品是依據「票價產品－特殊票種」計價的，華航也提醒民眾，若要選擇此服務，務必要在「訂位代碼／電子機票號碼」欄位，輸入自己的機票票號。

蓋瑞哥表示，乘客們在以往為了與自己的家人、好友坐在一起，經常會上演「大風吹」的情況。但在新增團客付費選位的服務後，不僅登機效率提高，就連發放特別餐點，也能降低出錯機率，還能減輕領隊和空服員的負擔，簡直是一舉兩得。

華航的公告曝光後，也引起不少網友熱議。也有網友對於以往遇到「大風吹」的情況，如今終於找到解方，表示「真的是不要再情勒式換位了…登機前先選好才是王道」、「把需求化成營收，這可以」，但也有網友質疑旅客是否真的會使用這項服務，認為「講到錢就是傷感情」、「要付費的時候，就說我們可以分開坐」。

