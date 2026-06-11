旅遊新選擇！淡水八里觀光公車115線登場 49元一日券暢玩熱門景點

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生活中心／記者李育道報導

北市政府今（11）日正式啟用「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」4條新路線（圖／北市政府提供）

淡江大橋通車滿一個月，新北市再推出配套公共運輸服務。新北市政府今（11）日正式啟用「988板橋快線」、「989機場快線」、「990機場快線」及「115淡水八里觀光公車」4條新路線，其中兩條機場快線從淡水往返桃園國際機場最快約60分鐘可抵達，票價120元，搭配TPASS基北北桃1200都會通及敬老愛心卡使用，可進一步降低交通成本。

新北市長侯友宜出席啟航典禮表示，淡江大橋不只是北台灣重要交通建設，通車後已成為新興觀光地標，假日期間每天吸引上萬名遊客前往欣賞橋體景觀與淡水夕照。隨著4條公車路線正式營運，也象徵淡北地區公共運輸邁入「跨橋、跨區、快捷」的新階段。

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侯友宜指出，其中「115淡水八里觀光公車」是繼鶯歌731及瑞芳177之後，新北市第3條觀光公車路線，串聯淡水老街、漁人碼頭、八里左岸及十三行博物館等熱門景點。民眾可購買49元一日券不限次數搭乘，方便國內外旅客安排淡水、八里一日遊行程。

交通局表示，經過4週試營運後，已依據民眾及客運業者意見調整班次與停靠站位。其中「988板橋快線」平日於淡水新市鎮及板橋公車站雙向各提供20班次；「989機場快線」及「990機場快線」則分別自淡水新市鎮、捷運淡水站往返桃園機場，各方向每日提供10班次服務。

至於觀光公車部分，「115淡水八里觀光公車」假日採固定班表營運，平日則提供跨橋往返淡水與八里的「115平日線」，進一步串聯淡江大橋兩端生活圈與觀光資源。

交通局統計，目前新北市共有372條公車路線、2538輛公車投入營運，平均每日載客量約80萬人次。市府近年也持續推動低碳運輸與智慧化建設，目前電動公車已達534輛，並朝2030年市區公車全面電動化目標邁進；全市智慧型公車站牌則已建置約3280座，服務覆蓋率超過九成。

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