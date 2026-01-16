旅遊旺季必刷信用卡 4家銀行回饋升級又加碼

寒假一開始，桃園機場就擠滿出國的旅客，預期春節將達到最高峰。各大銀行信用卡加碼旅遊福利，像是台北富邦祭出限時好康，卡友於指定5大旅遊類場域消費，單筆滿1萬元贈500元刷卡金，海外交易最長可分30期繳納。永豐銀行旅遊消費分期滿額最高送1萬元刷卡金，購買KKday商品享10%折扣。滙豐銀行攜手易遊網，輸入折扣碼自動折500元；玉山銀行同樣強打旅遊福利，滿額最高贈2,000點。

台北富邦即日啟動全新旅遊好康，3月31日前於指定旅遊場域刷台北富邦信用卡，單筆滿1萬元就送500元刷卡金，相當於5%現金回饋。指定場域包含全台旅行社、昇恆昌/采盟免稅店、長榮/中華航空/台灣虎航/星宇航空、KKday、Klook等旅遊平台，限量名額2,000個。6月底前海外消費還能分12、18、24、30期繳納，前3期完全免息。

永豐銀行火力爆發，卡友完成登錄後，於3月底前在指定旅行社、旅遊平台、航空公司與免稅店單月累積刷滿2萬元、5萬元、10萬元，分別給100元、300元、700元刷卡金，申請分期付款每滿1萬元再領100元，單月最高能拿回1萬元。6月底前在KKday專屬網頁訂購旅遊行程，輸入優惠碼後單筆下單達4,000元即折價400元。

滙豐銀行與易遊網合作舉辦「週二卡友日」活動，即日起至6月底，每週二透過易遊網預訂海外住宿，刷卡結帳單筆滿6,000元，輸入指定折扣碼現折500元，每月名額限200人，於每月第1個週二開放使用，且每筆訂單限用1次折扣碼。

玉山銀行主打3月底前於雄獅、易遊網、可樂旅遊、東南、五福、鳳凰……等旅行社、國內各大航空公司，以及KKday、Klook、AsiaYo、Trip.com……等。累積刷滿3萬元、5萬元、9萬元，回饋500點、1,000點、2,000點玉山e point，累滿20萬元加贈2,000元即享券。

