旅遊業再掀 IPO 風潮 強化財務體質、治理升級邁向興櫃

在旅遊產業回溫之際，國內業者加速啟動資本市場佈局。其中，成立逾 20 年、深耕亞洲市場的品冠旅遊，近日正式宣布啟動 IPO（首次公開發行）轉型計畫，並將 2027 年視為興櫃的重要時間點，顯示企業治理與營運升級已進入新階段。

▲品冠旅遊推動 IPO 的核心不僅在於提升公司能見度，也希望以「共好」模式讓員工直接參與企業成長。右四為總經理賴崇瑜。(圖片提供/品冠旅遊)

品冠旅遊從創立初期的少數員工逐步擴張，如今已在全台設立服務據點、員工規模突破百人，年營業額達數十億元。管理階層指出，此次啟動 IPO，是企業邁向永續經營的重要策略，不僅涉及資本運作，更代表公司在穩健體質、治理架構與長期競爭力上的全面提升。

財務結構升級 斥資1.8 億元購入總部

為強化資產結構與資本穩定性，公司於去年底以1.8 億元購入台北總公司辦公室，完成所有服務據點皆為全資持有的布局，替未來奠定更扎實的財務基礎。

廣告 廣告

同時，公司已委託安侯建業聯合會計師事務所進行財務審查，並自今年 3 月起與統一證券簽署上市櫃輔導契約，展現其推動 IPO 的明確承諾。

治理模式調整 員工持股近四成

品冠旅遊執行長關宏文表示，推動 IPO 的核心不僅在於提升公司能見度，也希望以「共好」模式讓員工直接參與企業成長。目前股權結構單純，經由員工股權認購程序後，近四成股權由員工持有，形成市場少見的高比例員工參與模式。這樣的治理架構能強化團隊向心力，也與企業長期維持低於 3% 的人員流動率高度相關。

穩健獲利表現 EPS 預估挑戰 3.5 元

根據自結數據，今年前 9 個月每股稅後盈餘（EPS）達 2.8 元，全年可望挑戰3.5 元，獲利表現已逼近同業上市櫃水平。董事會並於近日決議明年將發放 2 元現金股利，反映營運成果與對人才的重視。

旅遊版圖擴大 以品質打造核心競爭力

品冠旅遊自成立初期主攻中南半島，逐步擴展至亞洲主要旅遊市場，並與長榮航空、華航、星宇及越南航空等航空夥伴穩定合作，掌握具戰略性的穩定機位。品冠旅遊總經理賴崇瑜指出，企業的長期競爭力並非來自低價，而是多年堅守的「品質優先」策略，成為其面對市場競爭時最重要的護城河。

邁向 IPO 之路 財務穩健、治理強化並重

在積極提升企業競爭力的同時，品冠旅遊也持續履行社會責任，包括與中國廣播公司合作長達 13 年的義賣活動，展現企業在成長過程中仍兼顧公益使命。

隨著 2027 年興櫃時程逐步接近，品冠旅遊已進入推動 IPO 的關鍵階段。這家自少數人創業起步的業者，正以穩健的財務基礎與高比例員工持股的治理架構為核心，為登上資本市場做好準備，並朝最終的上市櫃目標穩步前行。 查看原文