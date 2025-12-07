旅遊業碳排高於製造業 國內推11條低碳遊程拚轉型
觀光過去被稱為「無煙囪的工業」，但聯合國報告指出，觀光業每賺到1元的環境成本，碳排高於製造業。國內旅遊業者思索轉型，近年陸續推出永續旅遊路線，透過嚴格計算供應商的碳排及旅客碳足跡後，安排行程並購買碳權註銷，實現低碳旅遊。
聯合國報告顯示，觀光業每賺到1元，會製造1公斤的碳排，相比一般行業的0.75公斤、製造業的0.8公斤，顯示觀光是高碳排行業，已不能再以「無煙囪的工業」自居。
台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，觀光業每年約占全球碳排放8％，且每年仍增加約3％。觀光最大挑戰就是極端氣候，它對旅遊衝擊大，包括水災、風災、炎熱天氣等，以前業界不太看重這些議題，現在則面臨環境變遷、溫室氣體排放議題，開始希望旅客在旅遊過程中走永續環保路線，低碳旅遊是業界要面對的未來。
旅遊業的碳排主要來自交通，其次為住宿、餐飲，因此要改變旅遊行為，多使用大眾運輸、軌道、巴士、自行車，減少自駕；餐飲部分，多使用在地食材，減少食材的運輸減少排碳；住宿方面鼓勵旅客挑選環保旅宿，業者的備品使用、清潔政策、冷氣，甚至綠建築標章等，都受到檢視。
李奇嶽表示，台灣已經推低碳旅遊很久，也有不少業者投入，但都是碎片式、缺乏串聯。台灣觀光創新協會與景點、餐廳、飯店等供應商合作，計算旅客整趟遊程的碳足跡，經台北城市科大永續觀光研究中心團隊負責查核，最後購買碳權完成註銷，並取得國際黃金標準（Gold Standard）核發的碳註銷證明。
台灣觀光創新協會打造11條旅遊路線，行程1日至3日不等，包括台東、南投、苗栗等縣市，台南則是本月推出3條路線。
李奇嶽指出，旅客走完行程後，可取得相關證書，企業可以放在永續報告書裡，無論企業或個人，都是一種對環境負責的體現。
