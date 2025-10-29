民視新聞／綜合報導

現在搭火車不再只是交通工具，有旅遊業和手遊公司，看準主題式策展結合鐵道旅遊的前景，進行跨界合作，而且合作的平台，就在觀光的巡夢列車上。

現在主題策展觀光列車包列的需求正持續升溫，需求比以往成長大概三成，鐵道列車已不再只是交通工具，更被視為移動式的策展舞台，以及新興的沉浸式體驗場域，預料將有更多公司企業投入，進行品牌包裝活動。這次旅遊業找來經營九年的遊戲公司，一起辦活動，玩家不僅在遊戲內有專屬的線上任務，更有限定的包列活動，值得參加者期待。

廣告 廣告

旅遊業結合手遊公司 主題策展觀光列車巡夢啟程

原文出處：旅遊業結合手遊公司 主題策展觀光列車巡夢啟程

更多民視新聞報導

團訂機票「1人做這事」慘了！他示警：整團飛不成

GD週末登大巨蛋! 西門町"房價破萬" 網酸:是跟GD睡嗎?

返台班機傳"機艙飄焦味" 航空公司證實訊號異常.停航檢修

