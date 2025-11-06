旅遊業者搶推！「高雄一日農夫」踩線團爆好評 農村體驗有夠夯
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府農業局近日舉辦「高雄一日農夫體驗趣」踩線活動，邀集11家旅行業者、16位代表走訪美濃、杉林與旗山農村社區，以體驗者視角親身感受農村魅力。從農事手作、在地風味餐到文化演出，完整呈現高雄農村的故事力與人情味，參與業者紛紛盛讚行程具深度、可看性高，預告將納入明年度旅遊產品規劃。
行程亮點從美濃野蓮田開場，業者換上青蛙裝下田採蓮，親手體驗採收、清洗與整理，全新感受引發連連笑聲，也讓首次下田者直呼「原來採蓮這麼不簡單！」透過親身做、親眼看、親耳聽，更貼近農村日常與農民辛勞，為行程揭開趣味又富教育性的序幕。午間餐敘移至杉林日光小林社區，品嚐以當季食材烹調的風味部落餐，並欣賞大滿舞團演出，以舞蹈語言詮釋族人與山林土地的連結，文化與美食交織的體驗讓業者大為驚艷。
午後走進旗山圓富社區「樂齡咖啡館」，由最高齡「阿嬤級服務生」沖煮手沖咖啡，搭配香蕉創意點心及手作文青甜品，溫暖服務與長輩故事讓業者直言最觸動人心，也看見農村旅遊能帶來的溫度與價值。
參與業者包括飛揚、愛友、家樂福、京城天下及南亞旅行社等，多家業者看好高雄農村旅遊市場，預計推出一至兩日遊農村深度產品，估可吸引6至8百人次走訪高雄農村。具入境市場優勢的飛揚旅行社也透露，將於明年啟動國際踩線邀訪，預計帶動韓國、馬來西亞、新加坡等地約600名旅客走讀農村，讓「高雄農村體驗」走向國際。
農業局長姚志旺表示，「高雄一日農夫體驗趣」已成為市府推動農村觀光的重要品牌，希望透過社區合作、導入ESG永續理念與低碳旅遊，引領更多人走進農村、認識土地，未來亦將結合生態、茶文化與農產餐桌等特色，推出更多富故事性與深度的體驗內容。（圖╱高市府農業局提供）
