旅遊業者熱烈響應 高雄一日農夫體驗趣踩線行程圓滿成功

為推廣高雄市多元的農業旅遊資源並深化農村體驗內容，高市府農業局近日舉辦「高雄一日農夫體驗趣」旅遊業者踩線活動，邀集十一家旅行業者、十六位代表實地走訪旗山、美濃與杉林等三大農村社區；該行程結合農事體驗、風味餐及文化演出，串聯生態、文化與產業特色，帶領業者以「體驗者」的角度重新認識農村，獲得業者熱烈迴響。有業者分享這次行程讓人重新看見高雄農村的故事與能量，對未來產品設計深具啟發。(見圖)

農業局今(七)日說明，行程首站來到美濃野蓮田，業者換上青蛙裝下田體驗採蓮，親手從採收、清洗到整理的過程，笑聲此起彼落；許多第一次下田的業者笑著說「原來採蓮這麼有挑戰性」，透過親身參與，更貼近農村生活的真實面貌，也深刻感受農人的辛勞與土地的溫度，為整趟旅程揭開輕鬆又充滿意義的序幕。午餐安排於杉林區日光小林社區，社區媽媽以在地食材準備風味十足的部落餐桌，餐後欣賞由大滿舞團帶來的傳統與現代融合舞蹈演出，舞者以肢體語言詮釋族人對山林與土地的情感，現場氣氛溫馨感人，業者紛紛拿起手機拍攝紀錄，直呼這是「文化與美食最完美的結合」。

廣告 廣告

下午行程轉往旗山圓富社區「樂齡咖啡館」，由全台最高齡的「阿嬤級服務生」親手沖煮香醇單品咖啡，搭配手作甜點與旗山香蕉創意小點，讓業者們在咖啡香氣中感受農村長輩的生命故事與濃厚人情味；多位業者說，這樣的互動不僅令人感動，也讓人看見農村旅遊的多層次魅力，為農業體驗注入全新靈魂與價值。

這次踩線活動參與業者包括飛揚旅行社、愛友旅行社、家樂福旅行社、京城天下旅行社及南亞旅行社等，其中，家樂福、愛友、京城天下等長期深耕國內旅遊市場，擅長規劃團體行程與地方小旅行；而連續三屆榮獲「金旅獎」國外人士來台旅遊殊榮的飛揚旅行社，則在入境旅遊接待上具豐富經驗，近年更積極將高雄與南部農村體驗納入來台旅遊產品線。多家業者在參與這次踩線後，皆表示將把農村體驗列入明年度實際規劃中，家樂福、愛友、南亞及京城天下等業者預計陸續開發多條深度一日或兩日遊路線，估計可額外帶動約六至八百人次走訪旗山、美濃與杉林等高雄農村社區；飛揚旅行社則計畫於明年啟動國際踩線邀訪，預計邀請來自韓國、馬來西亞及新加坡等市場約六百人次的旅客親臨高雄，以旅程體驗傳遞農村的溫度與故事，讓「高雄農村」成為國際旅客心中的台灣新亮點。

農業局姚志旺局長提到，「高雄一日農夫體驗趣」是高市府近年推動農村觀光的重要品牌計畫，透過結合社區特色、導入ESG永續旅遊概念及低碳行動，希望讓更多人看見農村的魅力與創新，這次踩線不僅強化了業界對高雄農遊的信心，也促成多家旅行社表示將納入未來行程規劃、開發入境版農夫體驗遊程，串聯海外旅客市場與在地社區，讓更多國際旅客認識高雄農村的魅力。

農業局強調，未來將持續與地方社區、旅行業者及行銷平台攜手合作，推動更多結合生態教育、茶文化與農產餐桌的體驗內容，讓遊客不只看見風景，更能走進故事、品味土地；高雄的農村不只是生產的地方，更是文化與生命的延伸。

更多活動資訊可至【高雄市政府農業局官網】或【高雄一日農夫體驗趣】粉絲專頁查詢，探索更多屬於土地的感動與風味。