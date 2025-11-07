旅遊業者熱烈響應 高雄一日農夫體驗趣踩線行程圓滿成功
為推廣高雄市多元的農業旅遊資源並深化農村體驗內容，高市府農業局近日舉辦「高雄一日農夫體驗趣」旅遊業者踩線活動，邀集十一家旅行業者、十六位代表實地走訪旗山、美濃與杉林等三大農村社區；該行程結合農事體驗、風味餐及文化演出，串聯生態、文化與產業特色，帶領業者以「體驗者」的角度重新認識農村，獲得業者熱烈迴響。有業者分享這次行程讓人重新看見高雄農村的故事與能量，對未來產品設計深具啟發。(見圖)
農業局今(七)日說明，行程首站來到美濃野蓮田，業者換上青蛙裝下田體驗採蓮，親手從採收、清洗到整理的過程，笑聲此起彼落；許多第一次下田的業者笑著說「原來採蓮這麼有挑戰性」，透過親身參與，更貼近農村生活的真實面貌，也深刻感受農人的辛勞與土地的溫度，為整趟旅程揭開輕鬆又充滿意義的序幕。午餐安排於杉林區日光小林社區，社區媽媽以在地食材準備風味十足的部落餐桌，餐後欣賞由大滿舞團帶來的傳統與現代融合舞蹈演出，舞者以肢體語言詮釋族人對山林與土地的情感，現場氣氛溫馨感人，業者紛紛拿起手機拍攝紀錄，直呼這是「文化與美食最完美的結合」。
下午行程轉往旗山圓富社區「樂齡咖啡館」，由全台最高齡的「阿嬤級服務生」親手沖煮香醇單品咖啡，搭配手作甜點與旗山香蕉創意小點，讓業者們在咖啡香氣中感受農村長輩的生命故事與濃厚人情味；多位業者說，這樣的互動不僅令人感動，也讓人看見農村旅遊的多層次魅力，為農業體驗注入全新靈魂與價值。
這次踩線活動參與業者包括飛揚旅行社、愛友旅行社、家樂福旅行社、京城天下旅行社及南亞旅行社等，其中，家樂福、愛友、京城天下等長期深耕國內旅遊市場，擅長規劃團體行程與地方小旅行；而連續三屆榮獲「金旅獎」國外人士來台旅遊殊榮的飛揚旅行社，則在入境旅遊接待上具豐富經驗，近年更積極將高雄與南部農村體驗納入來台旅遊產品線。多家業者在參與這次踩線後，皆表示將把農村體驗列入明年度實際規劃中，家樂福、愛友、南亞及京城天下等業者預計陸續開發多條深度一日或兩日遊路線，估計可額外帶動約六至八百人次走訪旗山、美濃與杉林等高雄農村社區；飛揚旅行社則計畫於明年啟動國際踩線邀訪，預計邀請來自韓國、馬來西亞及新加坡等市場約六百人次的旅客親臨高雄，以旅程體驗傳遞農村的溫度與故事，讓「高雄農村」成為國際旅客心中的台灣新亮點。
農業局姚志旺局長提到，「高雄一日農夫體驗趣」是高市府近年推動農村觀光的重要品牌計畫，透過結合社區特色、導入ESG永續旅遊概念及低碳行動，希望讓更多人看見農村的魅力與創新，這次踩線不僅強化了業界對高雄農遊的信心，也促成多家旅行社表示將納入未來行程規劃、開發入境版農夫體驗遊程，串聯海外旅客市場與在地社區，讓更多國際旅客認識高雄農村的魅力。
農業局強調，未來將持續與地方社區、旅行業者及行銷平台攜手合作，推動更多結合生態教育、茶文化與農產餐桌的體驗內容，讓遊客不只看見風景，更能走進故事、品味土地；高雄的農村不只是生產的地方，更是文化與生命的延伸。
更多活動資訊可至【高雄市政府農業局官網】或【高雄一日農夫體驗趣】粉絲專頁查詢，探索更多屬於土地的感動與風味。
其他人也在看
國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗 市府證實合法旅館！業者回應了
國內旅遊的價格和品質時常引發眾人議論，最近有網友在臉書分享，在台中車站附近住了一間一晚只要86元的旅館，還有浴缸、早餐，讓許多人相當好奇。據報，台中市觀旅局證實該網友分享的旅館為合法旅宿，然而為何價格如此低廉，原來竟是因為「標錯價了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰EBC東森新聞 ・ 1 天前
全球必訪旅遊勝地阿里山 夢幻楓景、磅礡雲海登場
阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明“玩攝阿里山楓紅假期” 【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】連美國〈紐約時報〉和〈國台灣好報 ・ 3 小時前
賴清德宣布組觀光國家隊 推動2030年國內觀光產值達兆元
總統賴清德今天（7日）出席2025 ITF台北國際旅展開幕致詞表示，政府與民間應團結合作、善用好山好水、美食美景與多元文化；並宣布將組「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣整體觀光發展。賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8378億元，政府將以「2030年達到兆元產值為目標」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
ITF台北旅展最殺優惠！長汎假期「普發一萬」放大術 加碼各國旅遊優惠
年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」將於7日（五）至10日（一），在台北南港展覽館登場。「長榮航空直營旅行社－長汎假期（展區編號J2116）」推出本年度最「鈔」值的旅遊優惠，不論是寒假春節旺季，或是季節熱銷行程，都祭出破盤優惠，要讓大家成為旅遊精省達人！中時財經即時 ・ 17 小時前
政院拍板 4年投入百億拚國旅
國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。中時新聞網 ・ 10 小時前
普發1萬玩台北！旅宿、景點超狂優惠一次看
[NOWnews今日新聞]臺北市政府觀光傳播局為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集本市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高CP值的臺北之...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
達人帶路訪祕境 煙波蘇澳四季雙泉館祭冷泉散步之旅
迎接秋冬泡湯旺季，煙波蘇澳四季雙泉館推出專屬行程「冷泉散步」，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領造訪在地人才知道的冷泉秘境，旅行尾聲特製日式冷泉茶席體驗。煙波集團趁勢推出至11月底前「黑饌之巔雙人分饗」一泊二饗住房專案，官網訂房每房每晚最低起價為4,880元起。推薦入住「景觀海景一大床」，除含豐盛早午餐及雙人分饗晚餐，另可加購季節限定美味豐卵紅蟳佐薑醋，單隻169元、第二隻只要80元，為秋冬味蕾增添鮮美記憶。中時財經即時 ・ 1 天前
直擊／ITF史上規模最大日本館開張！全展區攤位多達1600個 超殺機票、住宿優惠一次看
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導ITF台北國際旅展今（7）日起盛大開幕，今年參展國家、城市數目更創下歷年新高。總統賴清德致詞時細數政府多項措施讓民眾的...FTNN新聞網 ・ 30 分鐘前
不飛日本也能賞楓！台灣最美秋冬紅葉旅行提案，4大秘境住進山林裡
台中谷關：在溫泉樓閣感受楓紅魅力賞楓時間：11月下旬起福壽山農場的松盧、武陵農場，以及大雪山森林遊樂區的清楓與楓香，都呈現出層次豐富的紅葉景致。追求悠閒的旅人，可直接選擇有度假氛圍的飯店，沉浸在自然與楓紅中放鬆身心。推薦住宿：台中‧虹夕諾雅 谷關星野集團在台...styletc ・ 1 天前
風評：觀光逆差惡化國旅如何救？只能靠業者自救
近來國旅問題再次成為社會焦點，從觀光逆差嚴重到旅館太貴、設施不佳等都成議論焦點，連「有錢人在台灣玩，沒錢人出國」的說法都流傳日廣。觀光署說明年要救國旅，但問題是：如何救、或甚至是救得了嗎？近1個多月堪稱連續假期高峰期，從9月底到10月底，短短1個月就有4次的3天連假，依照過去的「慣例」看，這種連假時常也是國旅的高峰期。但今年相當「反常」，國旅市場冷清，雲嘉南......風傳媒 ・ 3 小時前
旅展超強優惠！住宿券2折、雙人下午茶千元有找
台北士林萬麗酒店此次實體旅展現場位於南港展覽館4樓M215攤位，以「住房與餐飲雙重驚喜」為主軸推出年度最強優惠。住房推出「尊貴山景客房平假日雙人住宿券」優惠價5,599元（原價28,586元），等同2折入住，不分平假日可使用，含翌日自助百匯早餐。餐飲部分則推出「萬麗軒招牌...styletc ・ 2 天前
《經濟》政院拍板 4年投入百億拚國旅
【時報-台北電】國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。 「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」預計4年投注100.14億元經費，以「北回之巔」和「微笑南灣」為2大主軸，整合交通部觀光署阿里山、澎湖、日月潭、西拉雅、縱谷、東海岸、雲嘉南濱海、大鵬灣等8個管理處，並與內政部國家公園署玉山、墾丁2個國家公園以及屏東縣政府跨部會合作，推出「新8景、雙魅力」。 觀光署指出，此計畫會以「三部曲」為願景，首部曲為嘉義，二部曲為澎湖與南灣，三部曲為花東、玉里，116年前完成第一階段亮點建設，117年完成各項亮點建設。以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊具國際吸引力的觀光地標軸線。預期可增加10％國內旅遊人次，創造1226億元觀光產值。 卓榮泰昨要求交通部觀光署加速推動計畫，也要求交通部將景點設施維護、老街過度商業化、商品高度重時報資訊 ・ 5 小時前
颱風天飛機延誤或停飛、民宿不退費怎麼辦？旅遊不便險可以理賠嗎？
颱風來襲，出國旅遊飛機航班延誤、停飛怎麼辦？如果在國內旅遊想申請退費可以嗎？民宿不退該如何自保？旅遊不便險又該如何申請？Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 年前
秒飛日本楓紅鳥居浪漫大景！銀杏林波波草同賞10大美拍範本
楓紅,楓葉,銀杏,波波草,南投縣,南投景點,南投楓葉,杉林溪 秒飛日本賞楓景點在這裡！「杉林溪森林生態渡假園區」種有超過3000棵楓葉，10月下旬至11月不僅能賞楓紅同框日式鳥居美景，同期還可賞金黃銀杏林及可愛波波草，快將10大美拍範本筆記起來，找個好天氣上山賞景！景點+ ・ 1 天前
〈 中華旅遊 〉日月潭搭纜車 春遊九族櫻花祭
記者林怡孜∕台南報導 迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出日月潭九族櫻花二…中華日報 ・ 1 天前
「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」 瓏山林、煙波蘇澳四季雙泉館推冷熱泉秋冬之旅
「泉」假期，全台最不怕秋老虎的「蘇澳」【旅遊經洪書瑱報導】秋天開始也宣告泡湯的假期啟動，但秋天乍暖還旅遊經 ・ 6 小時前
賴清德喊話「國旅加油」！拚2030衝破兆元產值
2025ITF台北國際旅展今（7日）起一連四天在南港展覽館登場，賴清德總統特地出席開幕活動，致詞時賴總統強調，去年國旅觀光產值已達8378億元，希望在2030年能夠達到兆元產值，總統也將與行政院、交通部、觀光署及相關部會共同組成「觀光國家隊」，努力拚國旅。中天新聞網 ・ 1 小時前
（有影片）／八堡一圳水岸廊道啟用！二水添新打卡與踏青好去處
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】八堡一圳廊道開放啦！彰化縣政府今（5）日在二水鄉復興村舉行「八堡一圳 […]觀傳媒 ・ 1 天前
加路蘭遊憩區｜台東海岸線 看海聽海感受悠閒綠意 裝置藝術超好拍
「加路蘭遊憩區」是台東海岸線旅行的招牌景點，園區有寬廣的草坪可以感受悠閒的綠意，草坪上還有許多裝置藝術可以拍照，觀景台上可以欣賞海岸美景，是一處令人放鬆心情的好地方。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 小時前