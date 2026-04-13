旅遊業：自由行無須再談判

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大陸國台辦12日宣布對台10項利多，其中包括推動恢復上海市及福建省居民來台自由行，交通部觀光署昨回應，雙方應由觀光小兩會先行溝通協調。旅遊業者則批評，小兩會談的是團體旅客，這次大陸要放的是自由行，「小兩會要談什麼？」根本是推託的藉口。

熟悉兩岸旅遊事務的業者指出，近年只要大陸拋出觀光政策，我國的回應千篇一律，交給小兩會先談，「但陸方真的不願意談嗎？」時間回到去年，我國台旅會與大陸海旅會人員在海南島的一場活動上碰面，對方透露「只要不牽涉到政治就可以談」，可見陸方不反對透過小兩會接觸，但講完之後，陸委會並沒有積極回應。

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該業者認為，大陸早就開放第三地陸客可到台灣自由行，這個沒有經過小兩會先談，近年我方除了各種推託閃躲，還以技術刁難，簡而言之就是雙方沒有互信，想談也無法起頭。

有資深旅遊業者直言，以前透過小兩會是談團體旅客，但現在大陸開放自由行旅客，為何要透過小兩會？是要談什麼？根本是直接開放就能做到的事。他說，赴陸旅遊禁團令的理由，從疫情期間的防疫，到後來說因為危害國家安全，「只能說什麼理由都有！」

大陸國台辦12日也宣布，要建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台，每年邀請台灣20個青年團體前往大陸交流參訪。實踐大學前校長陳振貴表示，兩岸要建立青年雙向交流平台，需要執政黨支持，否則學校根本不敢去對岸交流，尤其是教育部近年頻發函提醒學校，師生赴大陸交流要登錄平台，說明行程及所見所聞，已產生寒蟬效益，幾乎沒有師生敢去大陸交流。