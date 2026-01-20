旅遊模式變了！ 國旅房價「持續下滑」產值衝破5158億





近來部分熱門景點在人潮上的起伏，引發外界對國內旅遊是否降溫的討論。不過，若把視角拉回整體市場數據，國旅並未退場，而是逐漸轉換樣貌。依據交通部觀光署「臺灣旅遊狀況調查報告」指出，113年國人國內旅遊總支出達5,158億元，創下歷史新高，較疫情前的108年成長超過3成，顯示國內旅遊的消費力道仍持續累積。

觀光署表示，從出遊次數來看，變化同樣明顯。113年國內旅遊達2億2203萬旅次，較108年增加31.36%。這代表國人並非減少出遊，而是調整了出遊節奏。相較過去集中於連續假期、一次安排多天行程的模式，近年更多人選擇利用週末或短假期進行短程旅行，「短時、多次」的微旅行逐漸成為生活的一部分。

觀光署說明，這樣的轉變，也讓旅遊人潮不再高度集中於少數時段與指標景點，而是分散至城市街區、生活型場域與不同區域。從單一地點觀察，可能會感覺人潮有時明顯、有時冷清，但整體來看，出遊頻率與消費規模，仍在不同時間點持續累積。

這股動能並未在113年止步。觀光署指出，從目前已掌握的期別數據顯示，114年前三季國內旅遊總次數已達1.86億旅次，較113年同期成長12.57%。即使部分時段受到天候因素影響交通與景點營運，整體旅遊需求仍維持雙位數成長，顯示國旅正逐步走向更平均、全年分散的發展型態。

觀光署提到，至於民眾最有感的住宿價格，從全年平均數據觀察，情況並非全面走高。113年旅館業（含觀光旅館及旅館）平均房價為2,960元，較前一年少35元，114年1至9月平均房價為2954元，較前一年全年少6元；民宿平均房價為2405元，較前一年少104元，114年上半年，民宿平均房價為2442元，與前一年同期少39元。整體來看，旅宿價格呈現因地區、時段與房型而異的分布狀況，連假期間或熱門區域的高價房型，較容易放大民眾對價格偏高的感受，與平日淡季或全年平均情形並不完全相同。

觀光署表示，整體而言，隨著旅遊型態朝向更頻繁、分散的方向發展，國內旅遊正逐步從過去以單一人潮或特定景點判斷表現的方式，轉向以出遊頻率、消費結構與產值累積作為觀察核心。從113年國旅產值與旅次雙雙創高，到114年最新數據所呈現的延續動能，可以看出國旅市場已逐漸形成穩定的基本盤。若以近年旅次規模與出遊行為變化推估，國旅總次數有機會在115年維持於2億旅次以上的水準，並透過持續優化旅客體驗與服務品質，支撐國內觀光產業的長期穩定發展。

