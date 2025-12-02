旅遊注意！北海道函館大火「狂燒逾11小時」 煉獄景象曝光了
即時中心／林耿郁報導
日本北海道函館市中心本町地區，昨（2）天下午發生火警，多棟建築遭到延燒，消防單位經過長達11個小時的搶救後，今（3）天清晨火勢大致撲滅，所幸無人傷亡，附近的鐵道交通也已經恢復正常營運。
旅遊注意！NHK報導，函館市消防本部昨天下午2時50分獲報，指稱「辦公室冒出火煙」；警消趕抵後發現，起火點位於一棟兩層樓商業建物的一樓，且火勢迅速蔓延，鄰近多棟商用建築也陷入火海。
北海道消防單位出動大量人車灌救，經過長達約11小時半的作業後，當地時間今天凌晨2時25分左右控制火勢。不幸中的大幸是本次火警無人傷亡。後續消防單位將展開鑑識，釐清起火原因。
本次大火地點位於觀光勝地「五稜郭公園」西南方約1公里的繁華商圈。由於濃煙與警戒區域影響，附近百貨店及部分商業設施昨天緊急宣布臨時休業；此外，行經鄰近區域的函館市電車一度停駛，今天將恢復正常行駛。
原文出處：快新聞／旅遊注意！北海道函館大火「狂燒逾11小時」 煉獄景象曝光了
更多民視新聞報導
北海道函館市中心火警！附近百貨公司暫時關閉
增進台日友好! 中國禁赴日旅遊 歐美.台人仍擠爆
北海道函館鬧區失火延燒2小時 逾10輛消防車出動滅火
其他人也在看
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
高雄岡山公寓爆炸火警 屋主抱狗逃命、阿公嗆傷
高雄市岡山區今（12月1日）凌晨0點多發生公寓大火，老舊建築的結構疑似助長火勢，起火點屋內的一家人連忙抱狗逃生，現場還有一位阿公被嗆傷送醫。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
「當類似事件發生時，就會引發一個問題：是否存在制度上的弱點？」BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 35
香港大埔宏福苑大火 數十年來最慘重傷亡
燒到焦黑的大樓，不斷竄出巨大火舌，末日景象嚇壞全香港。幾個小時過去，火球持續從大樓冒出，向空中翻騰，有如烏克蘭戰場的驚悚畫面，登上各大國際媒體。香港宏福苑大火 外媒大篇幅報導香港26號爆發宏福苑惡火，台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東南亞暴雨成災、土石流 逾870死、400萬人受災 災情、救援直擊
東南亞近期風暴肆虐引發洪災，已造成870死，光是泰國、馬來西亞與印尼，三國合計就有600人死亡、逾400萬人受災。在泰國合艾，整座城鎮幾乎泡在黃色的泥水之中，水退去後街道布滿泥沙與垃圾，眾人合力清理淤泥、拯救家園。在斯里蘭卡東部城鎮巴帝卡羅亞（Batticaloa），水幾乎將屋舍淹沒，馬來西亞雪蘭莪（Selangor）也是類似景象；越南的慶和省、印尼蘇門答臘都傳出嚴重災情。11月30日救援人員仍努力進入受災地區，印尼由於土石流嚴重，許多地區道路受阻，電信基礎設施損壞，救援隊只能使用直升機空投物資，以解災民燃眉之急。馬來西亞氣象部門11月29日解除風暴和暴雨警報，預測接下來將迎來晴朗天氣，讓連日遭暴雨襲擊的地區，能暫時鬆一口氣，但隨之而來的，則是龐大的善後工作。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 11
公車暴衝「飛分隔島撞拖吊車」 2司機1乘客傷
台中市 / 綜合報導 台中霧峰發生公車和拖吊車對撞車禍，當時公車開在路中，突然偏離車道，撞上分隔島，接著衝到對向車道，和拖吊車發生碰撞，公車、拖吊車司機雙雙受困，公車上一名18歲乘客也受到輕傷，警方調查，這名公車司機疑似身體不適才會失控暴衝。 公車行駛在內線車道，下一秒突然往左偏，整台車越過分隔島衝上對向車道，結果撞上正在行駛的拖吊車，兩輛大車車頭撞爛嚴重擠壓變形，兩名司機一度受困車內，消防人員爬上車頂，帶破壞器材搶救，公車司機先被救了出來，意識清楚，而拖吊車司機還卡在車裡，經過一個小時的搶救，拖吊車司機右腿骨折，被救出，還有一名搭公車的，18歲乘客，頭部受傷還好沒有大礙。 附近民眾說：「像氣爆聲一樣，公車從對面向直接撞過來這裡就撞到拖吊車司機。」車禍發生在台中霧峰中正路上，公車不明原因暴衝到對向，當下拖吊車首當其衝，還波及停在路邊的白色轎車，整台被擠扁，還好當時車上沒人，霧峰分局交通分隊分隊長蘇泯彥說：「陳男駕駛自大貨車發生碰撞，並波及路邊一部自小客車，本起事故致3人受傷酒測值均為零。」現場交通一度只剩下一邊車道可以通行，還好三個人陸續救出，送醫後沒有大礙，據了解，公車司機開車當下，有跟乘客說自己身體不適想吐，沒多久就發生車禍，詳細的肇事原因，還要進一步調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 117
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 124
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 105
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 62
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 235
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 87
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 21 小時前 ・ 5
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 67