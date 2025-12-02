旅遊注意！北海道函館大火「狂燒逾11小時」 煉獄景象曝光了

即時中心／林耿郁報導

日本北海道函館市中心本町地區，昨（2）天下午發生火警，多棟建築遭到延燒，消防單位經過長達11個小時的搶救後，今（3）天清晨火勢大致撲滅，所幸無人傷亡，附近的鐵道交通也已經恢復正常營運。

旅遊注意！NHK報導，函館市消防本部昨天下午2時50分獲報，指稱「辦公室冒出火煙」；警消趕抵後發現，起火點位於一棟兩層樓商業建物的一樓，且火勢迅速蔓延，鄰近多棟商用建築也陷入火海。

北海道消防單位出動大量人車灌救，經過長達約11小時半的作業後，當地時間今天凌晨2時25分左右控制火勢。不幸中的大幸是本次火警無人傷亡。後續消防單位將展開鑑識，釐清起火原因。

本次大火地點位於觀光勝地「五稜郭公園」西南方約1公里的繁華商圈。由於濃煙與警戒區域影響，附近百貨店及部分商業設施昨天緊急宣布臨時休業；此外，行經鄰近區域的函館市電車一度停駛，今天將恢復正常行駛。





