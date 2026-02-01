旅遊注意！韓國「諾羅病毒」暴增 羅一鈞籲避免生食、喝生水

迎來春節假期，疾管署署長羅一鈞提醒，近期韓國諾羅病毒疫情升溫，民眾前往當地旅遊時，避免食用未充分煮熟的生蠔、海鮮貝類等生食，降低感染風險。

想趁寒假、農曆春節假期出國民眾注意了，羅一鈞指出近期韓國諾羅病毒疫情暴增，若是旅途中遇到沒有自來水、需要飲用地下水、山泉水的情況；或是食用未完全煮熟的食物，都要特別小心。若食用未烤熟的生蠔、貝類或其他海鮮，都可能感染諾羅病毒，尤其諾羅病毒傳染力強，一不小心就可能出現「全團中招」的狀況。

廣告 廣告

疾管署指出，諾羅病毒主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等，5歲以下幼兒、老人及免疫力較差的人，症狀會比較嚴重。疾管署也建議旅客，品嚐當地美食前，儘量選擇環境乾淨的商家，並以肥皂洗手，避免生食、生飲，才能減少感染諾羅病毒等風險。

責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

國內爆今年首例「漢他病毒」 北部7旬男感染死亡

致死率58%！印度爆發「立百病毒」 疾管署預告列第5類法定傳染病

呼吸道傳染病升溫！ 疾管署擴大實施「公費疫苗」接種