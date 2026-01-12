旅遊神技曝光！他「1習慣」邊玩邊丟 網掀2派論戰

一名網友今日在社群平台Threads發文，分享室友的旅遊習慣引發廣泛關注。根據貼文內容，該名室友每次出國準備行李時，會特別挑選即將淘汰的衣服與褲子，並攜帶免洗內褲等拋棄式貼身衣物。旅途中，室友會將穿髒的舊衣物直接在當地丟棄，同時在當地購買新衣服補充。

原PO表示，室友這種作法的優點在於回國後不需要整理和清洗舊衣物，行李箱空間也能騰出來裝新購入的物品。他直呼室友根本是天才，並感嘆自己旅遊十年，現在才發現這種一兼兩顧的方式，直呼相見恨晚。

廣告 廣告

貼文曝光後，引發網友兩極化反應。支持者紛紛分享類似經驗，有網友表示自己會帶一半舊衣服一半新衣服，將舊的部分在旅途中丟棄。另有網友透露，不僅衣物採用這種方式，連牙刷、牙膏等日用品也會帶舊的出國使用。更有人分享每年到日本旅遊時，每天丟棄一件舊內衣褲，再購買新的替換。

然而，反對聲浪同樣強烈。部分網友從環保角度提出質疑，認為在台灣有完善的舊衣回收系統，但旅遊目的地未必具備相同的回收能力。若當地回收設施不完善，隨意丟棄舊衣物反而會增加當地的環境負擔。有網友呼籲，作為負責任的旅行者，應該考慮對當地環境的影響。

另一派網友則從實用性角度提出不同看法。有人指出出國旅遊希望拍攝美照留念，穿著舊衣物可能影響照片品質。也有網友提醒，即使在當地購買新衣服，基於衛生考量仍需要清洗後才能穿著，並非完全省去洗衣步驟。

這項討論反映出現代旅遊習慣的多樣性，以及環保意識與個人便利性之間的平衡考量。無論採用何種方式，如何在享受旅遊樂趣的同時，兼顧環境保護與個人需求，成為值得深思的議題。

更多品觀點報導

旅日台人返台必掃貨清單曝光！ 網暴動：這必買

電子發票沒中別亂丟！環保局：丟錯最高罰6千元

