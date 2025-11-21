旅遊禁令宰日本！「高市挺高市」陳其邁6字酸爆中國

記者簡榮良／高雄報導

誰吃相難看一目瞭然！日本首相高市早苗重申「台灣有事即日本有事」激怒中國實施旅遊禁令、報復性經濟制裁。縮寫後同名的高雄市不落人後，市長陳其邁表示，「高市挺台灣、高市挺高市，這個是理所當然！」強調「德不孤必有鄰」，暗酸中國惡鄰居意味濃。

陳其邁表示，「高市挺台灣、高市挺高市，這個是理所當然」，強調「德不孤必有鄰」，暗酸中國惡鄰居意味濃。（圖／翻攝畫面）

「台灣有事日本有事」是前首相安倍晉三的經典名言，如今日本因挺台遭經濟制裁、下旅遊禁令，讓日本觀光大受影響，始料未及；立委邱議瑩呼籲國人將普發1萬元用來赴日旅遊，並建議國籍航空推出千元折價券，結合觀光署與日本官方合作推出更多旅遊方案，以實際行動展現「日本有事、台灣有事」。

陳其邁今天在議會總質詢，被問到「中國對日本祭出旅遊禁令，市府會不會呼籲高雄民多前往日本旅遊？」他不加思索回答：「高市挺台灣、高市挺高市，這個是理所當然」，市府跟日本交流協會固定舉辦活動，包括台日大港水果祭等。

日本首相高市早苗與中國領導人習近平10月31日於APEC峰會場邊首度見面。當時兩人僵硬的表情，似乎早已預示當前的中日緊張。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

他強調「德不孤，必有鄰」，台灣民間像慈濟等團體，在國際積極參與，如果能夠彼此加強台日之間，不管是在人民、政府各個層級交流，對台灣來說，具有正面意義。

陳其邁說，高市首相對於東亞的安全局勢非常熟悉，怎麼樣能夠加強彼此的交流合作，建立互信的基礎，深化各種不同階層交流，是非常重要的事情。

邱議瑩、許智傑、李柏毅、黃捷、林楚茵等立委舉辦「高市挺高市」記者會，聲援遭中國報復的日本。（圖／邱議瑩國會辦公室提供）

