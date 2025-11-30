旅遊禁令效果有限！矢板明夫：中國政府是在懲罰自己的企業和人民

為了報復日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，中國政府公開建議民眾停止前往日本旅遊。圖為訪日民眾示意圖。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日本首相高市早苗提出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，中國隨即祭出多項報復措施；自11月14日中國政府呼籲民眾避免前往日本旅行以來已經過兩週。日本旅遊業反應平靜，也逐步減少對中國遊客的依賴。資深媒體人矢板明夫直言，與其說是懲罰日本，不如說是中國政府在懲罰中國自己的企業和人民。

矢板明夫在臉書發文寫道：「日本的《週刊鑽石》最近刊出了一篇旅居中國的日本媒體人ふるまいよしこ撰寫的文章，內容從高市首相的『台灣有事論』談起，卻意外揭開了中國政府這次『經濟報復』的虛實。表面上，中國官方宣布『日本旅遊54萬張機票取消』，引發了日本社會一陣驚呼。但文章一步步拆解後，呈現出完全不同的面貌。」

矢板明夫指出：「與其說是懲罰日本，不如說是中國政府在懲罰中國自己的企業和人民。首先，這種大動作的負面反應並不新鮮。文章提醒讀者，2012年釣魚台國有化時，中國也曾祭出旅遊禁令；2023年福島處理水排放後，又全面封殺日本海鮮。這一次，不過是表明強硬的舊劇本再次上演。」

矢板明夫續指，再來看最觸目驚心的「54 萬張機票取消」。作者提及，這個數字其實是由中國「政府指示」的結果。中國的大型航空公司與旅行社大多為國有企業，政府一句話，所有預訂日本團體旅遊的機票就全數被無償取消。這些損失由誰吸收？不是日本，而是中國國企與被迫退團的中國旅客。

矢板明夫強調：「更重要的是，54萬張機票看似驚人，但換算成旅客約27萬人。若與日本觀光局公布的最新數據相比，今年1月到10月，中國訪日客高達820萬人，平均每月82萬人來日，那麼，這27萬的旅客根本無法構成全面衝擊。況且最近日本的外國遊客增加，各大景點都有超負荷的跡象，減少27萬人，正好可以趁機喘一口氣。」

矢板明夫提到：「文章還揭露了一個耐人尋味的細節。許多遭取消的，是中國旅客最常見的『6天5夜2000元人民幣』的超低價團。這種團住宿在郊區廉價旅館、餐食統一中式、行程大多『車窗觀光』，購物點都是中國人自營的免稅店。換言之，人到了日本，但錢基本沒有留在日本。這樣的旅遊模式，恐怕很難稱得上『振興日本經濟』。」

矢板明夫接著表示：「文章的後半更點出中國社會的變化。經過疫情、清零與經濟下行，不少中國人已不再完全相信政府，也不再願意被官方『勸阻』。擁有數次簽證者仍能照常來日，而日本與香港的航空公司也照樣售票。這意味著，中國政府的『旅遊禁令』效果其實有限。」

