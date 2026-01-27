旅遊警示 增與陸簽引渡條約國家

應對大陸長臂管轄，外交部旅遊警示近期註明各國與大陸簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」情形供民眾參考。圖為桃園機場出境旅客。（陳麒全攝）

因應大陸長臂管轄、跨境鎮壓行動，外交部27日指出，領事事務局近期在官網「國外旅遊警示分級表」，列出該國家是否與大陸簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」，供民眾參考。學者認為，包括日本、韓國、越南、泰國等國人常去的國家皆與大陸簽有引渡協定，但一般民眾前往並不會發生什麼問題，政府特地新增這項指標，卻未具體說明觸犯大陸哪些法律才可能遭法辦，徒然造成國人憂慮。

外交部領務局長鄭正勇於業務簡報時指出，外交部發布的「旅遊警示」，在警示說明欄提供當地重大突發事件，例如暴動、戰亂、政變、天災、恐怖攻擊及重大傳染病疫情等影響旅遊安全的資訊外，去年開始逐步提供各國與中國簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等其他客觀指標供民眾參考。

外交部現行國外旅遊警示分級表分為四級，分別為「第一級：灰色提醒」、「第二級：黃色注意」、「第三級：橙色避免前往」及「第四級：紅色盡速離境」，評估項目包括各國基礎設施、衛生條件、政經情勢、天然災害及社會治安等。

據了解，外交部是近期才將各國與大陸是否有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」載入警示內容，目前有67國與大陸簽刑事司法互助協議、62國簽有引渡條約。日、韓、越、馬、泰、法、澳洲等國人常去商旅的國家均在其中。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中表示，照理來說，一般民眾前往這些國家旅遊，不會發生什麼問題，外交部突然提醒這些國家與大陸簽有「刑事司法互助條約」或「引渡條約」等指標，要求民眾「旅遊時特別留意」，就應該說明得更清楚，例如具體列出民眾前往這些國家旅遊可能會面臨大陸以哪些法律跨國「法辦」，並提出明確法條與實際案例，否則國人將無所適從。

李大中進一步指出，大陸作為世界大國，與國際連結本就相當廣泛，簽訂相關規範並不罕見，反而是我政府在此時間點新增這類指標，卻未具體說明對一般國人出遊會有何影響，究竟是為了協助民眾，或製造更多困擾與憂慮？