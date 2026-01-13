旅遊變惡夢！朋友做「這1事」終身禁入日本他傻眼 眾人拍手叫好：活該

生活中心／王文承報導

有網友分享，朋友因在日本誤拿他人行李，竟被以偷竊罪報警處理，最後賠償5萬日圓才得以和解，甚至還被告知未來恐遭「禁止入境日本」。（示意圖／PIXABAY）

不少人出國旅遊下飛機後，在機場行李轉盤等待領取行李時，難免會遇到「行李被拿錯」的尷尬狀況，進而造成雙方困擾。近日有網友分享，朋友因在日本誤拿他人行李，竟被以偷竊罪報警處理，最後賠償5萬日圓（約新台幣1萬15元）才得以和解，甚至還被告知未來恐遭「禁止入境日本」，貼文曝光後，引發網友熱議。

朋友做1事終身禁入日本 眾人拍手：活該



一名網友在社群平台《Threads》發文表示，朋友在日本機場因拿錯行李箱，被對方報警並依偷竊罪處理，最後賠償對方5萬日圓達成和解，對方另行聘請日本律師，相關費用也需自行負擔。該名律師更直言，若被害人不願原諒，案件留下前科，未來恐被日本列為禁止入境對象，「這輩子可能都不能再去日本」。

廣告 廣告

貼文曝光後，竟釣出不少曾遭拿錯行李的苦主，「我行李也被拿錯過，真的會火大，到底是有多像才會拿錯？」、「活該，建議所有被拿錯行李的人都這樣做」、「這種行為才賠5萬日幣太少了吧？」、「我也是受害者，只能說活該」、「如果真的禁止入境就好了，一堆不看吊牌的人最好別再去日本」、「拿錯行李根本就是小偷」、「行李箱明明有專屬吊牌還能拿錯」、「拿錯行李真的該被法辦」、「智商不夠就別出國，連行李都能拿錯」。

也有網友分享避免拿錯行李的方法，「我都在輪子上套保護套，轉盤上超好認」、「用行李束帶或行李罩，讓行李外觀更有辨識度」。此外，根據中華航空官網說明，航空公司設有行李追蹤系統，方便旅客掌握行李運送狀況；若發生行李被誤拿情形，每個行李提領區皆有工作人員可即時協助，並建議旅客出發前先拍下行李照片，萬一遺失，可提供照片協助尋找，提高找回效率。

更多三立新聞網報導

一堆人不知！妹子曝「隱眼泡殼」回收可換500元驚呆眾人 變現管道曝光

年薪百萬吃不到湯包！竹北人敲碗鼎泰豐進駐 眾人點破現實：憑什麼？

法說會倒數計時！陸行之曝台積電4大亮點：看好股利「這數」起跳

聰明將變廉價！黃仁勳揭生存新法則：擁有「這4種」人格特質能超越AI

