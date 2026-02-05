旅遊買伴手禮注意！食藥署提醒「1舉動」涉違法 最重罰300萬

春節假期即將來臨，許多民眾也將到國外度過，甚至打算購買大批伴手禮回來分送親朋好友。對此，食藥署提醒，從國外帶回台的食品，除須符合限量規定外，僅供個人自用，嚴禁在國內轉售，違規者最高可處新台幣300萬元罰鍰，呼籲民眾返國前應事先瞭解規定，才能確保旅程與年節祝福都安心圓滿。

食藥署提醒，攜帶食品回國時，務必遵守個人自用限量規定，一般食品價值應在1,000美元（折合新台幣約31,625元）以下，且重量不得超過6公斤；錠狀或膠囊狀食品，每種最多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不得超過36瓶（盒、罐、包、袋），並以原包裝為限。

廣告 廣告

食藥署提醒國外帶回台的食品嚴禁轉售。圖非當事人／台視新聞（資料畫面）

食藥署強調，依《食品安全衛生管理法》規定，旅客攜帶回國且未經輸入查驗之食品僅限於個人自用，若將國外的食品拿去販售，像是於電商平台、社群拍賣，依該法第47條第14款規定，將處新台幣3萬元以上至300萬元以下罰鍰。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

反派逆襲？「跩哥馬份」成中國最新吉祥象徵 本人也嚇到轉發

韓國瑜發放「馬上幸福」限量版春聯 吸引2000民眾搶排

春節時薪上看234元！ 打工大軍力拚多賺進1.7萬