旅遊走累了就靠這款舒壓！Hannah 分享在京都飯店也能輕鬆開戰的《萌寵快打》
撰文／Hannah 圖片／Hannah提供
嗨～Yahoo奇摩遊戲 Y5 的朋友們，又見面啦！ 我是 Hannah，大家有發現居然已經 12 月了嗎？ 2025 年就這樣走到尾聲，時間真的快到很誇張…… 感覺才剛過完年，現在已經在倒數跨年了。
來分享一下我前陣子的京都小旅行心得。 先說結論一句話：京都秋天真的不講武德！ 本來只是想說跟朋友輕鬆走走，結果每天都走到不想回飯店。 而且照片多到回來整理到懷疑人生……
先來講大家一定會問的嵐山。 秋天的嵐山，楓葉跟銀杏顏色層次很豐富， 不是那種「只有紅」，而是紅、橘、黃交錯在一起， 現場看真的比照片好看一百倍。 如果時間夠，真的很推薦慢慢走，不要急。
接下來是我個人超級喜歡的一個點：貴船神社。 貴船神社給我的感覺跟市區神社很不一樣， 它在山裡，整個氣氛非常安靜。 那一段石階配上兩排紅色燈籠，真的很有畫面感。 走上去的時候，會有一種很奇妙的感覺， 好像整個人被山林包起來，心情會不自覺靜下來。 如果剛好遇到楓葉季，紅燈籠＋楓葉＋山景， 真的會讓人站在那邊發呆很久。 而且貴船那邊空氣真的很舒服，是那種「會想深呼吸」的地方。 如果你平常生活步調很快，這一站真的很推薦。
再來講一個完全不同路線，但我超愛的地方：貓貓寺。 貓貓寺真的太可愛了！一走進去就會看到各種貓咪元素， 貓咪擺設、貓咪裝飾，還有超多貓咪造型的小物。 最療癒的是，那裡的氛圍不是吵鬧型的，而是很溫柔、很安靜的可愛。 很多小角落都很適合拍照，會忍不住一直說：「欸這個也好可愛！」 如果你是貓派，這個地方真的會直接中箭。 我在那邊逛的時候，心情真的好到不行。
整趟京都旅遊給我最大的感覺是真的很適合「慢慢來」。 京都不是那種要一直趕行程的城市，反而是走到哪、看到什麼，就停下來感受一下。
每天走累了，晚上回飯店我就會開「Yahoo奇摩遊戲 Y5」放空一下。 不用下載，手機放著就能玩，有時候開著掛機，我就一邊整理照片、一邊休息， 意外變成旅行中很剛好的放鬆方式。
最近讓我跟朋友一起入坑的，是這款《萌寵快打》。 《萌寵快打》是對戰型自走棋， 每隻萌寵都很有特色，有的可愛、有的很鬧。 玩法不會太複雜，但又不會無腦， 倒數時間一來，你真的要動腦想陣容、想屬性。 我常常腦袋慢半拍，然後就……對，直接下課重來！ 不過沒差啦～只要寵物糧還夠，隨時都能再開一場！ 輸了再來，反而更容易上癮。
現在回想起來，京都的楓葉、銀杏、神社的靜謐感， 加上那些很可愛、很溫柔的小地方，真的會讓人一直想再回去一次。
不知不覺，2025 年也走到最後一個月了。 希望新的一年，大家都能找到屬於自己的放鬆方式， 不管是旅行、遊戲，還是單純好好休息。
祝大家遊戲運氣滿滿、掉寶不手軟，我們下次再聊啦！
如果你想要關注我歡迎來我的 Instagram https://www.instagram.com/hannah.hsu0214/
YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 Yahoo奇摩帳號登入直接玩
最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！
YAHOO奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/
遊戲名稱：萌寵快打
在《萌寵快打》的世界裡，每一隻萌寵都是獨一無二的存在。它們有著或可愛、或搞怪的外形，讓人愛不釋手。但可別被它們萌萌的外表所迷惑，每只萌寵都身懷絕技，擁有獨特的技能和屬性。有的萌寵能釋放出強大的能量波，橫掃敵人；有的則可以為隊友提供神奇的增益效果，是戰場上的堅實後盾。
