旅遊這裡最吸睛「馬」上出發！藍眼淚X擺暝文化到媽祖信仰 2026馬祖四季玩法全揭曉

▲追淚、跳島、聽海音樂！2026馬祖四季旅遊亮點一次看。

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】延續去年以馬祖城市品牌「四季馬祖 嶼眾不同」為觀光推展主軸所帶動的熱潮，馬祖整體旅遊動能持續升溫。依交通部觀光署馬祖國家風景區管理處公告之馬祖地區遊客數統計，114 年遊客量較前一年度成長 7.68%，顯示多元主題活動與品牌行銷策略已成功吸引國旅市場關注，逐步形塑馬祖鮮明且具辨識度的觀光形象。

馬年迎新春，馬祖以熱鬧且充滿文化底蘊的「擺暝文化祭」揭開全年觀光序幕，從傳統信仰到島嶼生活，展現專屬於馬祖的年節節奏。緊接著推出「老兵榮歸行程」，邀請曾在前線駐守的老兵重返島嶼，透過走讀與對談，重溫鐵血青春，開啟跨世代的深度交流；同步規劃「指定步道集章」活動，鼓勵旅人健行打卡、集章換取限定好禮，用雙腳認識四鄉五島的自然與人文風景；並透過「短影音創作徵件—我的馬祖故事由我定義」，邀請全民以影像記錄心中的馬祖，讓島嶼故事被更多人看見。

此外，3 月更將前往嘉義燈會，特別打造「黃魚公車燈籠」進駐展區，把馬祖獨有的海洋意象與幽默創意帶到本島，成功打響馬祖觀光品牌與島嶼辨識度，為全年「島島有亮點、季季都精彩」的觀光主軸暖身開跑。

進入 4 至 6 月，延續交通部觀光署第一、二屆「台灣觀光 100 亮點」所選出的馬祖 6 大景點，以「藍眼淚」為春夏觀光主打，透過追淚體驗、夜間遊程與跳島行程串聯四鄉五島，帶領旅人走進夢幻藍光點點的夜海之中，感受只屬於馬祖的浪漫春夏夜晚。

7 至 9 月則以海洋音樂文化季為核心，結合親子族群喜愛的星沙體驗與夏季島嶼活動，白天親近海洋、夜晚沉浸音樂與星空，在輕鬆安全的氛圍中，打造適合全齡共享的夏日海島旅遊記憶。

10 至 12 月秋冬時節，馬祖回歸信仰與人文底蘊，規劃系列媽祖文化活動與巡香行程，並結合離島運動觀光元素，串聯宗教、聚落與島嶼生活風景，邀請旅人以慢遊步調走進四鄉五島，在歲時節慶與人情溫度中，為一整年的島嶼旅程畫下溫暖而圓滿的句點。

此外，今年馬高航線有機會爭取每週固定第二班航班開航，連江縣政府將持續深化南部旅遊市場布局，鎖定中、南部國旅族群積極推廣，同時也將維持北部及中部地區旅展與旅遊推介活動，擴大整體旅遊宣傳觸及面。

另將同步結合台灣媽祖文化網絡，以「馬年 × 馬祖 × 媽祖」三馬(媽)為主題，串聯宗教文化、節慶活動與島嶼旅遊特色，推動具文化深度與地方辨識度的觀光行程，持續強化馬祖在國旅市場中的獨特定位。註：各項活動實際日期如有調整，將以「馬祖 e 點通」公告為準。（圖╱連江縣政府提供）