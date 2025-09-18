旅遊遇到地震怎麼辦？4個事前準備、6個逃生守則一次看

旅遊遇到地震怎麼辦？事前可以準備什麼？地震逃生守則又該注意哪些事？Yahoo新聞編輯室帶你了解，防患未然。

旅遊前若能事先做好準備、了解逃生守則，地震發生時就比較不會自亂陣腳。（示意圖／Getty Images）

旅遊事前準備1：購買旅遊保險

金管會提醒，民眾出門旅遊除了最基本的旅行平安險，也可以加保旅行不便險，遇到地震等天災造成的班機延誤或取消、旅程更改等突發狀況才有保障。鑑於許多保險公司都有推出旅遊不便險，但合約內容、理賠項目不盡相同，建議應視自身需求投保，並仔細確認投保日期，才不會導致權益受損。倘若因地震影響，返台時間會超過原投保保期結束的時間，建議盡早延長保險期間，確保保險權益。

國內旅遊也不能忽視保險的重要性。旅遊YouTuber屠潔便分享，曾帶家人到馬祖旅遊，回程不幸遇到颱風班機取消，只好在當地多滯留一天，所幸事前有投保旅遊不便險，該晚的住宿費才得以申請理賠。

旅遊事前準備2：記好外交部緊急聯絡電話

在異地碰到地震心情慌亂是人之常情，這時如果隨身備有緊急聯絡號碼，就能即時派上用場。外交部提供「旅外國人緊急服務專線」，國人在海外碰到緊急危難，若是一時無法與駐外館處取得聯繫，可以撥打（當地國國際電話冠碼）+886-800-085-095，諧音「你幫我你救我」，請注意自國外撥打回國須自付國際電話費用。

外交部另設置「旅外國人急難救助全球免付費專線」，電話800-0885-0885，諧音「你幫幫我你幫幫我」，可以日本、澳洲、南韓、新加坡、泰國、馬來西亞、紐西蘭、香港、澳門、菲律賓、以色列、美國、加拿大、英國、法國、德國、瑞士、瑞典、義大利、比利時、荷蘭、阿根廷當地申請的行動電話門號、公共電話或市話撥打，詳細的撥打方式請看全球單一受話方付費電話（UIFN）撥接參考。

溫馨提醒，若非涉及海外急難救助事項，請勿隨意撥打上述兩支號碼，以免線路過度負載，耽誤其他緊急事故的處理。撥打外交部專線之外，旅客也能加入外交部領事事務局的LINE官方帳號（ID：@boca.tw），並在介面上點選「出國登錄」，留下在海外的聯絡資訊，不幸遇到急難事件或有協尋請求時，駐外館處就可以立即聯繫國人提供協助。

旅遊事前準備3：準備地震防災包

雖然隨身攜帶防災包多少會增加行李重量，但是不怕一萬就怕萬一，有備無患更能安心。推薦大家可以準備一個小袋子，裝進瓶裝水、口罩、OK繃、牙刷牙膏組、毛巾、小零食、生理用品、常備藥品、披巾、塑膠袋、雨衣、求生哨等物品，選擇上以體積小巧、方便收納為主，發生緊急狀況時便可發揮功能。

旅遊事前準備4：調查避難路線

入住旅館、抵達觀光景點時，建議各位花一點小時間，先查看緊急避難路線圖，確認逃生通道、安全梯是否暢通。需要時亦可下載相關App，以國人最喜愛前往的日本為例，Safety tips App（iOS／Android）支援繁體中文，能夠幫助觀光客第一時間掌握當地地震速報、海嘯警報等警戒，也會告知旅客當下情況應該採取何種行動，並且提供災害應急會話協助旅客向周遭民眾獲取資訊。

地震逃生守則1：保命三步驟趴下、掩護、穩住

地震發生時，千萬不要急著開門逃跑，首要目標是保護頭部和頸部，減少受傷的可能。台北市政府消防局呼籲，地震時應立刻採取抗震保命三步驟：

趴下（Drop） ：趴下並壓低身體姿勢。

掩護（Cover） ：以低姿勢躲入桌子底下，利用桌子保護頭頸及整個身體，防止被掉落物砸傷。

穩住（Hold on）：一手握住桌腳、一手護住頭頸，穩住桌子、加強防護。

地震來時，請記得趴下（DROP）、掩護（COVER）、穩住（HOLD ON）。（示意圖／Getty Images）

地震逃生守則2：車廂乘客請壓低姿勢、保護頭頸

中央氣象署提到，搭乘大眾交通工具時碰到地震，站著的旅客請趕快壓低姿勢，避免因為停車速度太快往前跌倒、撞到他人而產生危險；坐著的乘客則請選擇合適的物品保護頭頸部，例如背包便是不錯的選擇。

地震逃生守則3：室內景點保持鎮定很重要

地震時人在室內請務必保持鎮定！要是剛好在賣場選購伴手禮，可能會碰到商品掉落、貨架倒塌等情形，此時可以把購物籃作為安全帽使用，並盡快移動到較為穩定的柱子或櫃台旁，以防受傷。

倘若恰好位處人潮眾多的機場、車站、體育場等，絕對不能慌忙跑向出口、使用手扶梯，否則容易因推擠發生意外。逃生過程中，應盡量保護頭頸部，安全地移動到距離最近的柱體進行掩蔽；等到地震停止或有廣播指示時，再依照工作人員的指引離開。

如果正在電影院、劇場、水族館等較為昏暗的場所，更要保持冷靜，聽從工作人員的指示避難，以免發生踩踏事故造成傷亡。過程中記得護住頭頸，並留意所在位置上方，遠離可能掉落的物品。

地震逃生守則4：戶外觀光應小心掉落物

地震來臨時，人在戶外相對安全，但一樣要保護頭頸部，小心各式各樣的危險墜落物，像是附近建築物的花盆、招牌、磁磚，還有外露的壓縮機等，都是必須特別關注的目標，尤其是恰巧在建築旁、樹下、高架橋下的民眾。消防署另喊話，千萬不要在地震時嘗試跑入室內，避免危機加深。

地震逃生守則5：盡速離開山區、避開爬山行程

由於地震可能導致走山、土石掉落、登山步道崩塌等風險，因此台北市政府消防局建議，地震發生後旅客應盡速離開山區，避開爬山、健走等相關行程，以防餘震與降雨造成二次災害。

地震逃生守則6：奔離岸邊防範海嘯

在海邊遊憩時感受到地震，或者聽到海嘯警報，請即刻離水上岸，並往高處躲避，以免發生危險。中央氣象署並呼籲，一旦發現海水突然退去、海底礁石露出、魚兒在無水海底處跳躍時，請馬上奔離岸邊，切勿好奇逗留，因為這些景象很可能是海嘯即將來襲的徵兆。

撰稿記者：吳怡萱

核稿編輯：廖梓鈞

