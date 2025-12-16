旅遊達人曝唯一經驗 給千元小費「被騙」 再也不跟團

知名旅遊達人蓋瑞哥有21萬粉絲追蹤，不時分享旅遊、訂機票的小技巧，但在成為旅遊達人前他也曾跟團旅行，昨（15）日他分享人生中唯一的跟團經驗，10年前給了泰國導遊千元小費，拜託對方幫忙寄明信片，結果到現在還沒收到信，此後他開始研究自己旅行的方法，再也沒有跟過團了。

蓋瑞哥昨日在臉書「蓋瑞哥 機票獵人」粉絲團發文，分享他人生中唯一的跟團經驗，透露約10年前第一次出國是跟朋友去泰國，因為完全沒有出國經驗的關係，他們選擇跟團，當時去過哪些景點現在已經想不起來了，唯一記得的只有一個眼鏡蛇園區而已。

蓋瑞哥透露，那趟旅程即將結束時，他跟朋友熬夜寫了明信片，結果最後一天找不到時間寄，因此把這些明信片委託給導遊，還給了1000泰銖（約新台幣999元）的費用，剩的就當成額外小費，結果到現在已經過去10年，還是不曾收到這些明信片，「這之後我出國都自由行，再也沒有跟過團了」。

不少網友看完後笑翻，留言分享「我是請飯店幫忙寄，最後有順利收到」、「去埃及的時候也有請導遊寄，結果一查發現郵資好像給太少，等於導遊倒貼」、「去帛琉也有寄過，等了2個月才收到，還以為被騙了」、「人生第一次出國去峇里島，請導遊寄的明信片同樣沒收到」、「導遊：多收到1000元小費，賺了賺了」、「離開前請導遊幫忙辦的事情，真的很少有人會真的去做」。

