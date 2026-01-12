旅遊陷阱！又有國人申辦中國「一次性邊境旅遊護照」喪失台灣身份

圖為內政部移民署大樓。 圖：移民署／提供

[Newtalk新聞] 近來再度傳出有國人赴中國旅遊期間，向當地旅行社報名參加鄰近俄羅斯的旅遊行程，卻誤信中國旅行社宣稱可「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」等說法，誤而申辦所謂的中國「一次性邊境旅遊護照」，最終卻因領用中國護照或被認定違反《兩岸人民關係條例》，依法喪失台灣地區人民身分。

對此，移民署在接受《Newtalk》記者詢問時證實，確實已有民眾申辦中國「一次性旅遊護照」，相關案件經依《行政程序法》查證並通知當事人陳述意見後，已依規定通報戶政事務所，由戶政機關依權責辦理後續事項。

廣告 廣告

陸委會則指出，國人申辦中共所謂「邊境旅遊護照」，並由中國大陸邊境進入其他國家，已違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》相關規定。經政府查獲屬實者，必須依法註銷當事人台灣地區人民身分。

陸委會進一步說明，若當事人欲回復台灣地區人民身分，現行制度採取許可制，須檢具未在中國大陸設有戶籍等相關證明文件，並依規定提出申請，由主管機關依法審查。

陸委會也再次重申，中共公安機關所簽發的「邊境旅遊護照」，雖僅有三個月效期，但屬於僅發給中華人民共和國「公民」的旅行證件。政府已分別於民國106年、108年及114年多次對外說明，台灣人民不得申領或持用該類證件。民眾如規劃前往國外旅遊，應循正常管道申請目的地國家簽證，不得申辦中共「邊境旅遊護照」。

據了解，中國「一次性旅遊護照」申辦費用僅約新台幣1000多元，且作業快速；相較之下，若以台灣護照申請俄羅斯簽證，費用明顯較高，作業時間也較長，7天單次觀光紙本簽證費用約為新台幣3000至4000元不等，成為部分民眾誤信中方話術的原因之一。

不過，移民署指出，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之1規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，違者將喪失台灣地區人民身分，並一併喪失選舉、罷免、創制、複決，以及擔任軍職、公職等相關權利，戶政機關亦將依法註銷其在台戶籍。

移民署與陸委會皆強調，相關規定在法律上並無但書，主管機關將依法行政，呼籲國人切勿因貪圖便利或低價而誤觸法規，造成難以回復的身分與權益損失。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德社宅政策跳票？ 內政部駁：多元住宅政策已逾110萬戶受惠

忘了阿拉斯加? 川普嗆要格陵蘭：不惜一切阻擋中、俄成美鄰國 歐盟怒反制