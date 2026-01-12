旅遊雜誌推薦美國最美校園Top 5！金光閃閃的圓頂、裝飾法國彩繪玻璃的教堂、坐擁義式花園的莊園、出自萊特與蓋瑞建築大師的傑作⋯

美國知名大學吸引世界頂尖學生前往求學，美麗的校園則吸引遊客蜂擁而至，引人注目的建築與知名的地標，加上修剪整齊的草皮與綠意盎然的庭園，甚至成為熱門旅遊景點。知名旅遊雜誌《Travel + Leisure》編輯群特別挑選出《全美30大最美校園》，從羅丹雕像收藏到金光閃閃的建築圓頂，從昔日豪宅莊園改建到涵蓋森林與湖泊，讓我們來看看名單前五大絕對不能錯過的網美級校園有哪些？

【全美最美校園Top 5推薦】

＊加州・史丹佛大學

廣告 廣告

＊喬治亞州・貝里學院

＊印地安納州・聖母大學

＊佛州・佛羅里達南方學院

＊紐約州・巴德學院

【內容】

＊加州・史丹佛大學

圖片＝3

史丹佛大學經常獲選為全美最美的校園之一（Image Source : Getty Creative）

位於加州、鄰近矽谷的史丹佛大學（Stanford University），是世界上享有盛譽的高等學府，這座私立大學是美國大學協會的創始會員，1891年由時任加州州長的鐵路大亨利蘭・史丹佛（Leland Stanford）與妻子共同創辦，以紀念他們因傷寒過世的兒子。他們選定了自家聖塔克拉拉郡（Santa Clara County）的牧場作為根據地，因此當時人們將這所大學暱稱為「農場」。

圖片＝4

胡佛塔在四周紅瓦屋頂的建築中分外突出（Image Source : Getty Creative）

史丹佛大學最初的整體校園建築概念，由美國景觀設計師之父弗雷德里克·奧姆斯特德（Frederick Olmsted）操刀，紐約的中央公園正是他最知名的作品之一。校園建築融合理查森羅馬式風格（Richardsonian Romanesque，以亨利·霍布森·理查森（Henry Hobson Richardson）命名的羅馬式復興建築風格）、西班牙傳教風格（Spanish Missions）以及西班牙摩爾式建築，並以紅磚和砂岩砌成的校舍展現強烈的加州特色。

圖片＝5

通往主方院的大門與走廊氣勢宏偉（Image Source : Getty Creative）

1903年美國總統羅斯福拜訪史丹佛大學時，就曾稱讚過它美麗的建築與景色。值得一提的還有，這所大學創立之初學費全免，因為利蘭歷經喪子之痛後，告訴他的妻子以後所有加州的小孩都是他們的孩子。不過隨著利蘭去世，加上日後舊金山大地震對校園造成嚴重損壞，1930年代開始只好開始徵收學費拯救學校嚴重的財務問題！

圖片＝6

不只外牆的馬賽克鑲嵌吸睛，紀念教堂的內部也同樣精緻。（Image Source : Getty Creative）

如今史丹佛大學總共由7所學院組成，主校區坐落於舊金山半島，距離舊金山東南方約60公里處，占地廣達3,310公頃的它，是全美最大的校園之一。整座校園點綴著鬱鬱蔥蔥的棕櫚樹，它宏偉的入口延伸著一條長達1.6公里的林蔭大道，一路通往廣闊的橢圓形主廣場。廣場四周錯落著美麗的紅瓦屋頂建築，以及全校最美的建築之一：外牆裝飾著精緻馬賽克鑲嵌的紀念教堂（Memorial Church）。

圖片＝7

從胡佛塔的觀景台可以將校園風光盡收眼底（Image Source : Getty Creative）

美麗的景色繼續延伸至坎托藝術中心（Cantor Arts Center），這座位於史丹佛大學內的藝術博物館於1894年開放，1.2萬平方公尺的展覽空間中，包括畫廊、雕塑花園與庭院等，當中最引人注目的是170件羅丹的青銅雕塑，是繼巴黎和墨西哥城外，最大量的羅丹雕塑作品收藏！另外別忘了站上胡佛塔（Hoover Tower）的觀景台，將校園及其周邊景色盡收眼底，天氣晴朗時甚至能眺望舊金山的天際線～

＊喬治亞州・貝里學院

圖片＝8

貝里學院迷人的英式哥德式建築（Image Source : Getty Creative）

由瑪莎・貝里（Martha Berry）創辦於1902年的貝里學院（Berry College），位於喬治亞州西北方佛洛伊德郡（Floyd County）的郡治和最大城羅馬（Rome），距離亞特蘭大市西北方約95公里。這所四年制的私立大學旗下有四座學院，提供文學、音樂、理學學士，以及工商管理、教育研究碩士和教育專家學位，在美國南部地區大學中擁有不錯的排名。

圖片＝9

占地廣袤的貝里學院涵蓋森林、湖泊、田野和山脈（Image Source : Getty Creative）

因為從知名商人父親那裡繼承了將近34公頃的土地，貝里於先是創立了「男子工業學校」（Boys Industrial School），1909年時又成立了「瑪莎・貝里女子學校」（Martha Berry School for Girls），之後兩者合併為今日的貝里學院。學院初期為了降低建造和營運成本，由學生以勞動換取教育機會。1930年代因為福特汽車創辦人亨利・福特（Henry Ford）的大力捐贈，校園面積擴大至超過1萬公頃。

圖片＝10

福特餐廳美麗的哥德式建築與它在水池中的倒影（Image Source : Getty Creative）

這座全美最大連片大學校園，涵蓋田野、森林、湖泊與山脈，其中部分區域對外開放，讓外人可以在這片美麗的景色中健行、騎腳踏車、騎馬等從事各種戶外活動，此外校園內還棲息著大約2,000隻的鹿群！貝里學院得天獨厚的環境中，錯落著美麗的英式歌德建築群，像是福特餐廳（Ford Dining Hall）和瑪麗樓（Mary Hall）等，同時點綴著眾多倒映池與噴泉～

＊印地安納州・聖母大學

圖片＝11

金頂大樓和聖心羅馬大教堂是聖母大學的歷史核心（Image Source : Getty Creative）

全名為「湖畔聖母大學」（University of Notre Dame du Lac）的聖母大學（University of Notre Dame），位於印地安納州第四大城南本德（South Bend）東北郊的聖母鎮（Notre Dame），這座小鎮基本上就是聖母大學的腹地。該校由聖十字會（Congregation of Holy Cross ）的法國神父愛德華・索林（Edward Sorin）創立於1842年。

圖片＝12

綠意盎然的庭院是聖母大學迷人的風景之一（Image Source : Getty Creative）

聖母大學是美國頂尖大學之一，包括前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）和遠東集團董事長徐旭東等，都是該校的知名校友。這座私立天主教研究型大學的許多學科，例如政治學、社會學、商學、會計學和醫學等，都有很強的科研學術實力，此外，它的神學系更在美國神學研究（主要為羅馬天主教）中扮演著重要的角色之一。

圖片＝13

主樓閃閃發光的金色圓頂上方矗立著一尊聖母像（Image Source : Getty Creative）

擁有大片森林的校園占地510公頃，校內約有170棟建築和運動場，環繞著兩座湖泊和七個方院，其中不乏世界知名的建築。校區內占地47公頃的歷史街區：「聖母大學：主校區和南校區」（University of Notre Dame: Main and South Quadrangles），包括原校區核心區域的21座重要建築，在1978年時被列入美國國家史跡名錄。

圖片＝14

聖心羅馬大教堂裝飾著來自法國的彩繪玻璃（Image Source : Getty Creative）

其中最不能錯過的是組成大學歷史中心的金頂大樓（Golden Dome）、聖心羅馬大教堂（Basilica of the Sacred Heart）和華盛頓會堂（Washington Hall）。金頂大樓是聖母大學的主樓，也是行政辦公室，這處校園內的知名地標，閃閃發光的金色圓頂上方矗立著聖母的雕像，大樓前方的主廣場是聖母大學最古老且最具歷史意義的區域！

圖片＝15

赫斯伯格圖書館的「生命之言」壁畫又被學生稱為「達陣耶穌」（Image Source : Getty Creative）

聖心羅馬大教堂興建於索林最初建造的教堂舊址上，隨著原教堂已不敷使用，這座以法國復興式風格重建的教堂，裝飾著來自法國的彩繪玻璃以及出自義大利畫家之手的壁畫，金碧輝煌且美輪美奐。其他像是赫斯伯格圖書館（Hesburgh Library）的「生命之言」壁畫，以及人們祈禱和冥想的熱門場所路德聖母岩洞（Grotto of Our Lady of Lourdes）等，讓聖母大學成為北印地安納州的主要旅遊景點。

＊佛州・佛羅里達南方學院

圖片＝16

佛羅里達南方學院以擁有大量萊特建築著稱，此為安妮・菲佛教堂（Photo by John Greim/LightRocket, Image Source : Getty Editorial）

前身為1885年創立於奧蘭多（Orlando）的南佛羅里達學院（South Florida Institute ），後來經過多次遷址與易名，最終在1922年搬到了今日佛州中部波爾克郡（Polk County）萊克蘭（Lakeland）的現址，並且在1935年改名為佛羅里達南方學院（Florida Southern College）。這間私立學院擁有一路到博士後課程的教育體制，而它另一大亮點是擁有世界上規模最大的法蘭克・洛伊・萊特（Frank Lloyd Wright）建築群！

圖片＝17

從另一個角度看，安妮・菲佛教堂又呈現出截然不同的面貌。（Photo by John Greim/LightRocket, Image Source : Getty Editorial）

以「有機建築」聞名的萊特，生前設計超過1,000棟建築，其中位於賓州的「落水山莊」（Fallingwater），曾經被稱為「美國史上最偉大的建築物」。佛羅里達南方學院占地45公頃，校園內的70棟建築中，有13棟由萊特操刀，它們因為在建築史上扮演著別具意義的角色，而被列入美國國家史跡名錄。

圖片＝18

落成於1955年的丹佛教堂（Danforth Chapel）也是太陽之子之一。（Photo by John Greim/LightRocket, Image Source : Getty Editorial）

1938年時，當時的學院院長委任萊特，將占地將近40.5公頃的湖畔橘園，改建成一座現代化的校園。這位知名建築師最初規劃的18座建築中，就有13座位於佛羅里達南方學院校區，這些作品被統稱為「太陽之子」（Child of the Sun），名稱來自於萊特的構想：以彷彿太陽之子般從地面生長而出、沐浴在陽光中的校園，取代過去「欠缺靈感」的建築。

圖片＝19

丹佛教堂內部裝飾著紅、黃、白相嵌的彩色玻璃（Photo by John Greim/LightRocket, Image Source : Getty Editorial）

萊特的建築包括1941年落成、擁有彩色玻璃和鍛鐵塔樓的的安妮・菲佛教堂（Annie Pfeiffer Chapel），以及落成於1946年、以佛州商人艾德溫・蒂馬努斯・魯克斯二世（Edwin Timanus Roux II）命名的E.T魯克斯圖書館（E.T. Roux Library）等。萊特以鋼筋混凝土和混凝土塊打造這座牆體穿插彩色玻璃小方塊的圖書館，不過1968年因為新的魯克斯圖書館落成，舊圖書館因此改名為巴克納大樓（Buckner Building ）。

＊紐約州・巴德學院

圖片＝20

布萊斯伍德的義式花園坐擁哈德遜河的美景（Photo by John Kisch Archive/Image Source : Getty Editorial）

原名為聖史蒂芬學院（St. Stephen's College）的巴德學院（Bard College），坐落於紐約州東部達奇斯郡（Dutchess County）的哈德遜河畔的安嫩代爾（Annandale-on-Hudson），位於美國國家歷史名勝的哈德遜河歷史地區，坐擁哈德遜河的美景，景色非常迷人。創立於1860年，這座大學不斷擴建、校園也不斷擴大，因此融合了各個時期的風格。

圖片＝21

出自法蘭克・蓋瑞設計的費雪中心（Image Source : Getty Creative）

橫跨希臘復興式、粗野主義和後現代主義等多種建築風格，占地將近10公頃的巴德學院，大約有70座建築，其中最引人注目的莫過於出自法蘭克・蓋瑞設計的費雪中心（Fisher Center），這位後現代主義和解構主義建築師以玻璃和拉絲不鏽鋼打造出一座波浪形建築，展示著這座學院的藝術氛圍～

圖片＝22

費雪中心流線線條充滿未來感（Image Source : Getty Creative）

這座藝術表演聽於2003年開放，使用約7,340立方公尺的混凝土、5,647片覆蓋屋頂的不鏽鋼板、1,030噸的普通鋼材和弧形鋼材，以及超過3,716平方公尺的杉木飾面⋯⋯充滿未來感的外觀在陽光下閃耀著銀光，令人印象深刻。《紐約客》雜誌曾經這麼形容它：可能是美國最好的小型音樂廳，平日供教學和學生使用的費雪中心，在夏天搖身一變成為巴德音樂節（Bard Music Festival）的舉辦場地。

圖片＝23

布萊斯伍德莊園在1951年贈與巴德學院（Image Source : Getty Creative）

和費雪中心風格迥異的布萊斯伍德莊園（Blithewood），洋溢著20世紀初的風情。坐擁哈德遜河畔絕佳的地段，這棟鍍金時代（Gilded Age ）的豪宅落成於1901年，如今是巴德學院利維經濟研究所（ Levy Economics Institute ）所在地，而它知名的義式圍牆花園，坐落於哈德遜河上方一座約40公尺的峭壁上，景色美不勝收，巴德學院不藏私，將它開放給所有人參觀～

文字／Iris PENG