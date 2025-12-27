旅遊驚魂記！Janet機場狂奔「一家四口被分開」結局超慘

Janet出國上演「機場驚魂記」。（圖／翻攝自Janet臉書）





現年45歲的台裔美籍女星Janet（謝怡芬），2015年與混血男模吳宇衛結婚、育有2名兒子；昨（26）日她在臉書發文分享，全家人出國卻遇上「機場驚魂記」的驚險過程，不僅差點趕不上銜接航班，行李還在途中遺失了，寒冬中只剩下身上一套衣服能穿。

Janet經常在社群分享日常生活，昨日她提到一家四口搭機時遇上航班被取消的窘境：「改簽後要等5小時轉機、再改簽變成我們4個人位置全被分開，接著班機延誤，最後還要全速奔跑才趕上銜接航班！」一連串衰事還沒結束，行李最後掉了令她超無奈。

Janet直呼這趟旅程真的是精彩萬分：「但我們總算抵達了！雖然目前全身只有一套衣服可以穿，但能跟家人朋友一起度過超棒的聖誕節，一切都值得了！」照片中她與小孩們坐在行李推車上，2名兒子一臉倦怠樣，只剩她對鏡頭正能量燦笑。



