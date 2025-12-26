旅遊鷹眼 一眼看出中日韓差異 4萬人狂讚太寫實

海外旅遊看到一票亞洲面孔，其實很容易區分中日韓旅客，一名在世界各地旅遊的日本網友分享，日本旅客多獨自旅行，常背著俗氣的包包；南韓旅客多是情侶出遊，常穿寬大羽絨服搭配墨鏡；大陸旅客則多為家族同行，穿搭色採鮮豔，搞笑辨認法引發網友共鳴，超過4萬人按讚討論。

一名日本網友近日在社群平台X分享自己在世界各地旅遊時的觀察，指出大陸、日本與南韓旅客在旅遊型態與穿搭風格上各有差異，像是日本旅客多半獨自旅行，常背著造型樸素的包包，女性旅遊時則偏好穿著飄逸的裙子。

該網友表示，南韓旅客以情侶同行為主，不少人會穿著厚重的羽絨服，造型神似電影《大英雄天團》中的角色，並搭配GENTLE MONSTER太陽眼鏡；至於大陸旅客則較常是全家出遊，穿搭色彩鮮豔，彷彿「樂高配色」。不過，他也強調，以上僅是個人觀察與主觀感受，並非全面概括。

貼文吸引4萬人狂讚，網友爆共鳴喊「太真實了！」也有網友分享其他辨別方式，「與對方進行眼神交流並微微點頭，日本人會下意識點頭回應，韓國人會一臉困惑，而大陸人則毫無反應」、「日本人會嘗試說當地語言，南韓人會說英語，大陸人會說中文，即便自己跟他說英語，大陸人還是會用中文來回應」

