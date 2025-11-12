旅運量增！高鐵傍晚緊急加開4班次 南港站每10分鐘發車

受鳳凰颱風影響高鐵班次調整，因應輸運量需求增加，高鐵宣布今（12）日除原定每小時3班次之全車自由座列車外，將在傍晚17：30至18：30，再增開4班次南港至台中之南下列車，發車時間為17：30、17：50、18：10、18：30，均為全車自由座（商務車廂除外）並沿途停靠各站。

高鐵公司表示，為加強服務通勤旅客，南港站於17：00至19：00間總計將發出11班次南下列車，其中17：20至18：40，每10分鐘即發出1班次南下列車，敬請旅客多加利用。

廣告 廣告

南港站於17：00至19：00，發車時間為17：00、17：20、17：30、17：40、17：50、18：00、18：10、18：20、18：30、18：40、19：00。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

鳳凰颱風來襲！高鐵調整明日班次 改「每站停靠」全車自由座運行

高鐵每日超過2千空位被浪費 11/10推新規「提早1小時搭車先換票」

通勤注意！捷運板南線11/10起尖峰時段加密班距