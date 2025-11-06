旅運需求強勁 台灣虎航招募培訓機師

（中央社記者黃巧雯台北6日電）面對旅運市場強勁需求，台灣虎航持續優化航網布局，推動機隊汰舊換新，除了11月8日在高雄舉辦今年2度客艙組員招募外，今天再宣布將啟動年度培訓機師招募，10日起開放報名。

台灣虎航發布新聞稿表示，培訓機師招募報名期間為今年11月10日凌晨0時1分起至12月7日晚間11時59分止，報名資格需具備中華民國國籍且在國內設有戶籍、取得教育部認可大學畢業，具學士學位或以上、多益750分 （聽力400分）以上及口說與寫作140分以上，或其他檢定同等資格證明，並需符合民航局頒布航空人員體格檢查標準，航空人員甲類體位標準及本公司需求者，皆可報名。

台灣虎航指出，報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，符合資格者將於2026年第1季進行相關招募流程。

台灣虎航表示，獲錄取者預計將安排在2026年第2季開始接受專業飛行課訓練，且將由台灣虎航協助支應所有訓練費用，受訓完成並考核合格通過，即有機會成為台灣虎航的正式機師。（編輯：方沛清）1141106