旅韓注意！首爾市公車「無期限罷工」 地鐵湧大量人潮

首爾市區公車今天（13日）展開「無期限罷工」，7千多輛公車停工。





前往南韓旅遊的遊客要注意了！首爾市區公車今（13日）展開「無期限罷工」，7千多輛公車停工，導致通勤、交通大混亂。首爾市府為減少衝擊，宣布增加地鐵班次，末班車延長至凌晨2時，並提供免費巴士接駁。

南韓MBN記者：「是的，我現在就在首爾站的巴士轉運站，現在基本上是通勤尖峰時段，每天都會來這裡的首爾市區巴士，卻完全不見蹤影。」

公車站牌冷冷清清，幾乎看不見人影，一旁的時刻表寫著「等待出發」，只有跨城市巴士正常運行。

南韓首爾市區巴士自周二開始無期限罷工，7千多輛巴士停工，造成上班交通混亂。

南韓TV朝鮮記者：「上班途中有些不少不知道罷工消息的民眾，過來公車站後，可以看到他們又移動腳步往地鐵站移動。」

南韓巴士工會周一與首爾巴士運輸協會展開馬拉松式談判。運輸協會提出，將獎金納入基本工資，總薪資調高10.3%。

不過工會則提出，基本薪資提高3%、退休年齡延長至65歲等等，但這些訴求導致工資實際上增加約20%。

雙方談了超過10小時，沒能達成共識，周二清晨宣告談判破局。

首爾市巴士運輸事業組合理事長金正煥：「我們談了很多方案，最後還是沒辦法達成協議，對於走到今天這個地步感到非常遺憾。」

截至上午9時，首爾市公車的營運率只有10%。公車突襲式宣布罷工，首爾市政府緊急部署，替代交通工具。

尖峰時刻地鐵將增加，末班車也將延長一小時，至凌晨2時，整天預計將增加172班次。另外也派出免費接駁巴士前往地鐵站。

勞資雙方周二下午將再度進行談判，但罷工能否結束仍未知，前往首爾旅遊的遊客，必須先掌握交通狀態，避免行程受到延誤。

