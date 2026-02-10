旅韓自備延長線「一插就爆炸」！內行揭原因...這1款出國別用

一名男子到韓國使用延長線「一插就爆炸」。圖／翻攝自Threads @shunshunzzzz

到不同國家使用電器務必要特別留意。一名男網友近日分享，他攜帶延長線前往韓國使用時，竟突然發生爆炸，還導致房間跳電，遭飯店求償3萬韓元（約新台幣650元）。對此，有內行人出面說明，提醒民眾除了應確認延長線是否支援國際電壓外，也盡量避免使用附有開關或USB孔的款式，以免發生危險。

一名網友在Threads上發文道歉，表示自己在韓國犯了大錯。他解釋，前一間飯店使用的插座與台灣相同，直接插上自備的延長線，完全沒有問題，不過入住另一間飯店時，變成韓國雙圓孔插座，原以為拿出轉接頭就可以正常使用，結果一插下去馬上爆炸，還害整個房間跳電。

所幸在飯店人員協助約30分鐘後恢復供電，不過也因此被飯店罰款3萬韓元。原PO坦言，自己事後也有不斷向飯店道歉，希望藉由自己的錯誤作為借鏡。

貼文曝光掀起熱議，有網友點出問題，表示市面上多數手機、電腦、平板的充電器都支援國際電壓，只要帶轉接頭就可使用。然而，原PO延長線之所以爆炸，是因為開關內的小燈泡，只支援台灣電壓（110V），但韓國為220V，燈泡在無法負荷下瞬間爆裂。

他也建議，若要自備延長線，請帶最簡單的型號，「有開關或是過載自動斷電都不要」，以免發生危險。此外，包含吹風機，平板夾等大瓦數的電器，也一定要選購具備國際電壓轉換功能的型號，並避免使用延長線，才比較安全。



