旅韓遊客注意！韓國全面採用「電子入境卡」1撇步加快通關速度

受到美食、K-Pop潮流、韓劇等影響，近年前往韓國旅遊的人數增加，不過韓國今年起入境全面實施「電子入境卡」申報制度，取代現行的紙本入境卡，建議民眾出發前先填寫。

根據觀光署統計，2025年1月到10月有152萬人次前往韓國，成為國人出國目的地第三名。不過，近期有計畫到韓國旅遊的民眾要注意，韓國入境全面實施「電子入境卡」申報，取代現行的紙本制度。此外，針對「S.e.S自動通關」服務，韓國也推出快閃便利措施，讓入境流程更加順利。

全面採「電子入境卡」出發前3天可填寫

2026年起到韓國旅遊，入境全面採用電子入境卡（e-Arrival card），在入境72小時前（以韓國時間為準）即可在官方網站填寫。如果提交後72小時內未入境，申報書則無效處理，需重新申報。

同意條款後填寫E-mail 上傳護照照片 填寫基本資料、出入境航班、入境目的、預計滯留地址 完成填寫後送出即申請完畢，提交的申請表可以下載PDF文件或截圖保存 抵達韓國接受入境審查，審查時無需出示畫面即可正常入境

電子入境卡無需申請費用，在入境審查前皆可上官網修改，若使用手機申請，一次最多可以填寫9份入境資料。另外，未滿14歲的兒童必須由家人或其他人代為申報。

申辦「S.e.S自動通關」入境韓國更快速

若想要入境韓國時更快速，建議旅客可以前往當地機場申辦「S.e.S自動通關」。已申請過的旅客，不需要再填寫電子入境卡，抵達韓國時走自動通關即可入境。但需要注意的是，若旅客換過護照，S.e.S自動通關就會失效，必須重新申辦。

申請條件

年滿17歲

持中華民國晶片護照（有效期限6個月以上）

90天內免簽證者：持有人因旅遊、商務等目的訪韓者

在韓國無不良紀錄

申辦地點：韓國各大機場像是仁川、金浦、大邱、金海、濟州國際機場，以及港口、出入境事務所皆有設立

使用地點：韓國各大國際機場及港口

為了加快旅客通關速度，即日起至1月31日為止，在仁川機場第一航廈F區，有試營運的自動出入境登錄中心，旅客當場申辦完即可使用，還可以節省未來入境韓國的通關時間。

自動出入境登錄中心試營運資訊

試辦期間：即日起至1月31日

服務地點：仁川國際機場第一航廈F區

適用對象：台灣、香港、澳門、德國籍旅客

營業時間：早上9時至晚上9時

申請時需按壓指紋、拍照、輸入電話號碼等，完成後護照會被貼上貼紙，未來在有效期間內入境韓國時，就不用填寫電子入境卡即可快速通關。