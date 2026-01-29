旅韓驚覺6大台式優點！讚嘆這1間店是「半個社福」

生活中心／曾詠晞報導

你有經常居住在國外的經驗嗎？如果有，那你曾感受到哪些文化或社會差異嗎？一名長期居住在韓國的台灣Youtuber近期有感而發，在臉書發文稱體悟到「6個台灣其實很貼心的地方」，感嘆台灣社會其實處處藏著溫暖細節，以前總將這些便利視為理所當然，直到開始在國外生活後，才漸漸發現那些獨屬於台灣的優點。





旅韓粉專列「6個被低估的台式貼心」！暖哭網：出國回來更愛台灣

許多台灣人因工作、課業、家庭或個人因素長期旅居國外，近期一位旅居韓國的YTR分享6個自己觀察到的台灣優點。（示意圖／民視新聞資料照）

超商猶如社福系統 台灣對「麻煩事」擁有驚人包容力

粉專分享到，台灣便利商店的密集度與全能服務，堪稱「半個社會福利系統」。但凡是你想的到的事，幾乎都能在超商「一站完成」；反觀在韓國，光是為了一張列印文件，可能就得奔波數處、耗時15分鐘尋找。此外，韓國社會講求效率與「不造成他人負擔」，互動動線必須快、狠、準；但在台灣，即便遇到較繁瑣的問題，店員與民眾通常願意「再解釋一遍」或多幫一點忙。這種在效率之外保留的人情味，讓生活少了一份緊繃感，多了一分人情味。

他表示台灣的便利商店就像是「半個社會福利系統」，能在超商內迅速的解決許多事情。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

氣候配套幫你排憂解難 穿夾腳拖、素顏出門「最能做自己」

除了服務層面，粉專也點出兩地社會氛圍的差異。儘管台灣氣候濕熱，但城市空間處處可見騎樓、遮雨棚與隨處可見的飲料店，這種「默默幫你配套好」的環境，只有離開台灣後才能有所體會。更重要的是，在講求體面與禮節的韓國社會，穿搭與敬語是隱形束縛；而在台灣，素顏、短褲、夾腳拖即可出門，這種不需要時刻在意他人眼光的自在感，正是台灣最溫柔的保護色。

貼文發出後，引起許多網友討論，感嘆台灣的便利性與人情味。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）

台灣人情味「黏」出生活新高度

文章最後強調，這並非在爭論「哪國比較好」，而是清楚看見那些曾經覺得平淡無奇的日常，其實一點都不理所單然。這一系列觀察馬上引起許多網友討論「台灣便利商店真的是萬能的，店員手超迅速，樣樣精通」、「我每次出國回來，都更愛台灣多一點」、「台灣的便利性以及對旅客友善，美食都是全世界第一名

」、「怎麼寫得有點感人，很精闢的見解，心都暖了」。

原文出處：旅韓粉專列「6個被低估的」台式貼心 暖哭網：出國回來更愛台灣！

