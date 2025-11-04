旅館住客破5400萬人次！新竹、高雄住用率成長亮眼

交通部觀光署公布114年1至9月旅館業統計，整體住客人次為5404.6萬人次，較113年及疫情前（108年）成長。（本報資料照）

交通部觀光署公布114年1至9月旅館業統計，整體住客人次為5404.6萬人次，較113年及疫情前（108年）成長。房價部分，今年前3季旅館業為2954元，相較於113年同期的2936元，上漲18元，觀光署指整體價格趨於穩定。

觀光署指出，我國旅館業包含「觀光旅館」及「一般旅館」2大類型，截至114年9月計有3407家旅館、總計19萬9044間客房，113年同期為3432家、19萬8853間客房及108年同期為3518家、19萬5433間客房。總客房數較疫前增加3611房，市場客房供給量穩定成長。

據統計，114年1至9月旅館業整體住客人次為5404.6萬人次，相較113年同期的5180.5萬人次，及108年同期的5385.7萬人次，整體住客較113年增加224.1萬人次（成長4.3％）。

本國籍旅客為3972.4萬人次，相較113年同期增加114.3萬人次（成長2.96％），較108年同期3308.1萬人次，增加664.4萬人次（成長20％）；外國籍旅客為1432.2萬人次，相較113年同期1322.3萬人次，增加109.9萬人次（成長8.3％），但較108年同期2077.6萬人次，減少約7成。

整體旅館業住房率穩定成長，新竹縣市及高雄市成長表現佳114年1至9月旅館業客房住用率51.31％，較113年同期49.15％，增加2.16個百分點。

以縣市統計觀之，客房住用率排名前5名的縣市依序為台北市67.11％、新竹市67.03％、新竹縣58.37％、台中市53.93％及高雄市53.22％，又以新竹市、新竹縣及高雄市的成長表現亮眼。

平均房價部分，114年1至9月旅館業為2954元，相較於113年同期的2936元，顯示整體價格趨於穩定。

觀光署表示，部分業者為增加住宿附加價值及體驗豐富度，多有提供一泊二食、溫泉體驗及在地導覽等多元服務內容，將增加的服務費用併入房價中，另國人多於房價較高之假日出遊，均為民眾感受房價較高的原因。

