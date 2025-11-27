旅館天花板傳怪聲下秒突崩落！碎裂水泥塊砸床 房客「秒護頭」保命

一名男子26號入住桃園中壢一間旅館，正當準備入睡時，天花板不明原因傳出聲響，接著突然砸落，碎裂的水泥塊掉落床上，還好他反應迅速立刻護住頭部，只有擦挫傷。家屬事後將傷勢與現場畫面PO網直呼太誇張，業者也出面回應表示會負起應有的賠償。

險砸頭！用手臂撐住擋水泥塊 旅客擦挫傷

房客無奈拍下眼前驚人景象，床的正上方天花板破了一大洞，大小不一的水泥塊散落床鋪，讓當時一名躺在床上的男房客嚇壞了，造成多處擦挫傷，也還好他第一時間用手臂撐住，才沒讓整塊水泥板砸中頭部。

天花板水泥塊砸落床上，導致房客受傷。圖／翻攝自Threads@mini00027

事發在26號深夜11點多，一名男子入住桃園中壢一間旅館，準備休息入睡時，先聽到天花板上傳出怪聲，以為是樓上掉東西，沒想到整片水泥天花板突然崩落砸了下來。家屬事後也氣憤PO文表示，掉下來的是真材實料的水泥牆面，碎塊多到快鋪滿整張床，痛批旅館真的太誇張！

疑天花板老舊釀禍 業者致歉會負起賠償責任

旅館業者事後出面回應，懷疑是天花板老舊造成，當下已給房客換房，早上男子退房時也鞠躬致歉，強調會負起應有的賠償責任，並致上賠償金。只是這場深夜天花板砸落的陰影，恐怕很難讓他在短時間內忘記。

