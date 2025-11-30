旅館天花板崩落、水泥塊砸傷男！隔天賠小紅包了事 妻子怒炸：瞎爆了

社會中心／桃園報導

近日，一名男子入住桃園中壢區某旅館，未料到了深夜，男子正準備休息時，突然聽到天花板發出奇怪聲響，接著天花板突然無預警崩落，掉落大量水泥石塊，散落在床上及門邊，所幸男子反應迅速，立即用手護住頭部，不過也造成身體多處擦挫傷。之後男子的家屬氣憤地將事發經過PO到《爆料公社》，怒斥業者不負責任，而事後業者也PO文官網發布聲明，除了道歉之外，也承諾將進行全面性的安全檢查與修繕工作。

男子入住桃園中壢區某旅館，卻被崩落的天花板砸傷。（圖／翻攝爆料公社）

據了解，男子的妻子將經過PO到《爆料公社》，表示老公入住桃園中壢的旅館，深夜11點躺床準備休息，卻先是聽到天花板有奇怪聲音，結果不久，天花板突然就掉下來，還好他反應迅速立刻護住頭部，所以只有擦挫傷。妻子指出，重點是掉的不是天花板的碎片，是水泥牆壁的碎片，一間飯店經營發生這種事情真的是瞎爆了！

廣告 廣告

男子入住桃園中壢區某旅館，卻被崩落的天花板砸傷。（圖／翻攝爆料公社）

妻子表示，丈夫晚上還開開心心地打電話說到旅館了，結果睡前突然發生這種事情，到現在還驚魂未定，還好他反應快，不然如果真的是砸到頭，飯店是能負擔什麼責任？而發生如此嚴重的事，隔天飯店僅包了一個小紅包，妻子要求「請櫃檯轉告主管、請主管也必須跟家屬聯絡」結果完全沒有。

男子入住桃園中壢區某旅館，卻被崩落的天花板砸傷。（圖／翻攝爆料公社）

妻子指出，因為丈夫人很老實、不想多事的個性，飯店至今也沒有給任何問題評估的後續，就想這樣當沒事繼續營業？後續再入住的其他人的安全呢？不知道這件事情的人，如果入住在又發生同樣的事呢？妻子氣憤表示「要不是我老公長的壯又剛好還沒睡著，水泥塊是直接砸在他的頭上跟臉上，怒斥希望飯店「必須公開提供後續的安全評估報告，再重新營業」。

對此，飯店也透過官網發布道歉及聲明，指出「事發當時已立即協助旅客更換房間、提供醫藥箱，至於家屬來電表達關切，本館亦詳細說明當時的處置情形，盼讓家屬能安心，知悉相關措施皆已於第一時間執行。針對本次事件，會深刻檢討，同時也會強化同仁的應變能力，與協助旅客處置傷口等相關訓練，以期在意外發生時，能提供更迅速、更完善的協助」。

更多三立新聞網報導

台東成功漁港吊車翻覆！受困工人釀1死1傷悲劇 翻覆瞬間驚悚畫面曝光

排除車禍事故！宜蘭暖警細心蹲地撿玻璃 網友感動大讚：台灣最美風景

台東成功漁港吊車翻覆！車身傾斜、吊臂垂入海 1人無生命跡象待救援

訂墾丁民宿被取消！遭疑「坐地起價」漲2400元 業者喊冤：訂房網站設定

