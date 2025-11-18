旅館拆除作業遭怨「碎石砸向鄰戶」 工程員澄清

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮火車站後站富安路某棟旅館正在進行拆除重建作業，沒想到卻被附近居民投訴，居民指控旅館拆下來的巨大碎石，不斷落下，還砸到一旁住宅的屋頂、陽台及門窗玻璃，被拆除的牆面更不斷搖晃，讓附近5戶居民受到波及外，每天還生活在恐懼之中，對此工程員表示，用大鋼牙施工往外推，並不會朝住戶方向倒下，而花蓮縣府建設處長 鄧子榆 回覆， 如果沒有處理好 安全的防護措施，會先勒令停工或有罰鍰，也會請建管單位儘速了解。

附近居民說：「砸下去掉下來，(玻璃)又破掉了。」大型機具正在進行拆除作業，沒想到下一秒，大小不一的石塊，竟快速往下掉落，甚至還有碎石四處飛濺，砸到一旁的住宅，場面很驚險。附近居民說：「看到沒有。」

廣告 廣告

目擊民眾嚇到手機都拿不穩，因為剛剛的場景，是他們近期的日常，不僅有大量石塊噴飛，就連...。附近居民說：「哇整片都在搖。」隨著風輕輕吹過，整片牆宛如紙片般柔弱，不斷左右搖晃，居民目睹整個過程忍不住驚呼，擔心整片牆一不小心倒下來，恐會造成危險。

住戶葉先生說：「覺得很恐怖，他們都沒有做維護，至少要把旁邊的防護牆全部做起來，不要把石頭打到我們這邊。」

事發地點就位在花蓮後站富安路某棟旅館，當地居民指控，旅館目前正在拆除重建作業，但拆除現場，竟不斷有碎石砸落，實際進到住宅陽台，現場更是一片狼藉，不僅有多塊石塊四散一地，就連門窗玻璃也慘被波及。

住戶葉先生VS.記者說：「在這裡，頭小心喔，(破掉喔)。」居民面露無奈表情，因為自家窗戶，也難逃攻擊破了大洞，讓他生活在恐懼之中，敲打聲響更讓他每天飽受驚嚇。

住戶葉先生說：「然後玻璃也打破了啊，這段時間都心驚膽跳的。」拆除施工人員說：「我們是往裡面拉，我不可能往外推。」

花蓮縣府建設處長鄧子榆說：「施工中的建築物，本來就要負責做一些安全的防護措施，如果沒有按照這個規定在做的話，連這個起造人他也有責任的話，一併會一併來罰，就是6000塊到3萬塊以下，如果說都沒處理我們會先勒令停工，之後會可能會有罰鍰的部分，這個會請建管單位，趕快來儘速了解這個事情。」

居民緊盯工地進度，只盼相關單位盡速處理，確保拆除工程完善，不讓憂慮成為日常，還給當地居民原有的生活環境。

原始連結







更多華視新聞報導

居民掛布條抗議學生機車占道 2男子深夜偷拆除

公館圓環週六開拆！北市府預告「2個月工期一定會塞」 籲用路人提前改道

黑光電板吞噬山林！居民憂颱風滅村 廠商：施工合乎規定

