旅館整修頂樓遮雨棚 鋼板吊上六樓高未做防護

南部中心／劉尹淳、鄧山田 高雄市報導

高雄新興區，一處路口三角窗的旅館，疑似在進行頂樓遮雨棚整修時，被民眾拍下，吊掛鋼板，卻沒有做好安全維護，讓鋼板在超過六層樓高的空中，晃來晃去，底下就是車道，不斷有人車經過，民眾直呼超危險，根本是罔顧人命。

高雄旅館整修頂樓遮雨棚 鋼板吊上六樓高未做防護

騎樓底下還堆放許多的管子跟木材等等，明顯可見這是業者進行到一半的施工作業。（圖／民視新聞）

民眾拍下，鋼板吊掛在半空中，還一度晃啊晃，高度超過六層樓，民眾直呼超危險，根本是罔顧人命。民眾表示，我覺得很危險，我可能會直接繞開那裡走別的路，不然掉下來砸到是自己衰啊、很危險啊，應該要做一個防護措施，才不會砸到人啊。實際回到現場，騎樓底下還堆放很多的管子跟木材等等，明顯可見這是業者進行到一半的施工作業。附近民眾表示，他大概下午兩、三點吧，他圍了半個車道，然後往上吊，大概吊一掛兩掛而已、他們好像說因為頂樓遮雨棚生鏽，怕明年颱風來，所以先換掉。

廣告 廣告

高雄旅館整修頂樓遮雨棚 鋼板吊上六樓高未做防護

附近民眾透露，路口三角窗的旅館，疑似在進行頂樓遮雨棚的整修，卻沒做好安全防護。（圖／民視新聞）

地點在高雄新興區，六合一路、復興一路口，附近民眾說，路口三角窗的旅館，疑似在進行頂樓遮雨棚的整修，儘管地面有放置三角錐，圍起半個車道，但鋼板下方懸空，加上底下就是車道，不斷有人車經過，相當危險。高雄市勞工局副局長皮忠謀表示，檢視影像中之吊掛作業，未採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備及措施，業者涉及違反職業安全衛生法第6條第1項規定，倘查證屬實，將處施工業者3萬至30萬元罰鍰。勞工局表示，後續會派員前往釐清，若確認違規屬實，就會開罰。業者進行吊掛作業，務必做好防護措施，以免便宜行事，萬一釀成工安意外，後果更不堪設想。

原文出處：高雄旅館整修頂樓遮雨棚 鋼板吊上六樓高未做防護

更多民視新聞報導

扯! 人行道更新騎樓難通行 市府竟發函民眾"盡速改善"

【有片】泰國又傳工地起重機倒塌意外 至少已釀2死5傷

高雄台塑林園廠傳工安意外 3員工桶槽內昏倒

