旅館查扣汽油彈、平板！張文作案前疑曾瀏覽相關網站

嫌犯租屋處內部畫面。





嫌犯張文昨（19）天下午3點多，先連續在中山區以及台北車站縱火，之後又跑到北車以及南西商圈，接連犯下恐怖攻擊案件，最後疑似畏罪墜樓，整起事件釀成4死11傷，而警方調查，張文犯案時沿路變裝5次，也在張文所住宿的旅館中查扣平板、汽油彈，發現他作案前曾瀏覽相關網站。

台北市昨（19）日傍晚接連爆發重大隨機攻擊事件，地點橫跨台北車站與南西商圈，造成4人死亡11人受傷。27歲嫌犯張文在犯案後疑似畏罪墜樓，雖緊急送醫搶救，仍於昨晚宣告不治，遺體已送至台北市立第二殯儀館，檢察官預計今（18）日上午10點到場進行相驗。

回顧整起案件時間軸，張文昨天下午3點多，先騎乘機車在中山區接連縱火，多輛汽、機車遭到焚毀。犯案後，他將機車棄置於附近巷弄，改騎YouBike返回台北車站的租屋處，並在住處陽台燃燒雜物。隨後又攜帶疑似自製的煙霧彈，前往台北車站M7、M8出口附近投擲。當時57歲余姓男子上前試圖制止，卻反遭嫌犯持利器刺傷，余男送醫後仍傷重不治。

警方指出，張文犯案後，從台北車站地下街一路步行到中山站，出站後先返回他在大同區承租的旅館，並在屋內停留一個多小時。接著再度外出，持自製工具於街頭投擲煙霧彈並持刀攻擊路人，犯案後，張文疑似因畏罪從高處墜落，送醫搶救無效身亡，而他的遺體已於昨晚移至第二殯儀館，檢察官將在今日上午10時將進行相驗釐清死因。

張文的父母在案發後已到派出所製作筆錄，並低調透露已與兒子兩年多未聯繫，對近期動向並不清楚。

警方進一步查出，張文今年1月曾在台北車站承租套房，17日又轉往大同區投宿旅館數日。由於嫌犯已死亡，詳細犯案動機、是否有預謀行為，仍有待檢警持續調查釐清。警方也將進一步檢視監視器畫面，還原完整犯案路線與過程。

