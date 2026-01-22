旅館櫃檯突「強抱」陌生女 新加坡男下場慘了

新加坡籍張姓男子，去年1月在台中一家旅店前櫃檯，突「強抱」陌生女子2次，台中地院依性騷擾罪判處拘役50日。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕新加坡籍張姓男子(28歲)，去年1月在台中市西區某旅店櫃檯，發現不認識的女子小君(化名)，趁她來不及防備，突然徒手擁抱她2次後逃離現場，小君被突如其來的舉動嚇壞報警，警方事後查獲是張男所為送辦，依乘機性騷擾罪起訴，張男在台中地院審理時坦承犯行，並賠償小君和解，法官依性騷擾罪判處拘役50日，可上訴。

檢警調查發現，新加坡籍的張姓男子(28歲)，2025年1月8日下午2點多，在台中西區某旅店櫃檯前，發現不認識的小君站在櫃台前，因心生愛慕，趁她來不及防備，突然張開雙手「強抱」她2次，之後逃離現場，小君嚇壞報警提告。

廣告 廣告

警方隨後查出是張男所為，依性騷擾罪送辦，台中地院審理時，張男坦承犯行，並有警方受理案件證明單，以及事發地點監視器錄影擷圖可佐證。

台中地院法官認為，張男不思尊重「小君」的身體自主權利與心理感受，趁她來不及抗拒時，對她有性騷擾犯行，侵害小君的身體自主權，造成她身心受創，審酌已坦承犯行，且已賠償損失達成和解，依性騷擾罪判處拘役50日，可易科罰金。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

學者透露張文危險程度連哥哥結婚也不敢邀 怕他婚宴上大開殺戒

要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望

雷虎科技找名律師李秉錡 刑、民兩路對Cheap求償1億

