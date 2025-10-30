旅館無償提供車禍重傷員警家屬住宿 分局長致贈感謝狀表達謝意

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市警中山分局中一派出所蔡姓員警，今年7月12日凌晨騎乘警用機車趕赴糾紛現場時，與自小客車發生事故致重傷，迄今仍在醫院接受治療，京都商務旅館總經理徐銀樹為免家住中部的眷屬舟車勞頓之苦，無償提供住宿，中山分局分局長張耀仁昨至旅館表達謝意，並代表台北市警察局局長李西河致贈感謝狀。

中山分局表示，蔡姓警員治療期間家屬需持續在旁照顧，惟家屬居住於中部，往返交通及住宿問題造成極大困擾，徐銀樹聽聞此事，為體恤家屬辛勞，車禍的隔日起，即無償提供所經營的旅館予家屬免費住宿，進而能全心投入照護蔡員，住宿期間旅店員工均給予家屬溫暖的關懷、撫慰家屬疲憊身心。

中山分局並表示，對於外界體恤警察辛勞，支持及愛護警察深表謝意，不僅是物質上的協助，更是精神上的支持，讓同仁與家屬感受到強而有力的後盾，未來將繼續秉持專業與使命，堅守崗位，守護治安。

