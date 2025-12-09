旅館無預警倒閉！住客險露宿街頭超傻眼 業者回應了

台南行旅因為合約糾紛無預警封館，讓許多已訂房的旅客超傻眼。（圖／台南行旅臉書）





出門過夜時，最離譜的事情恐怕就是抵達住宿地，才發現旅館已經無預警倒閉了。近期有網友去台南打比賽，預定的住宿「台南行旅」上週就倒掉封館，讓網友超傻眼，直呼要露宿街頭？同天還有另一組旅客也撲空，他們透露附近小吃攤位老闆娘告訴他們，這幾天已有許多組旅客被丟包。

有網友在Threads上po文，附上一間旅館門口貼上「封館」二字的照片「來台南打比賽，訂的旅館上禮拜倒了封館，怎麼什麼破事都遇得到」。當天還有其他受害者，他們原先以為訂到舊館，但打了電話也都不通，總算連絡上旅館方才得知，因為兩間公司的糾紛，訂單聯絡方式都被銷毀，無法通知已經訂房的客人，旁邊賣小吃的阿姨也說他們不是這幾天慘被「丟包」的唯一一組客人，讓他們差點要去睡台南車站。

網友紛紛在貼文底下留言直呼太扯，「好突然的倒」、「太扯，真的不能事前通知嗎」、「去找找看有沒有網咖吧」。也有疑似前員工的網友在留言爆料，這間旅館的母公司與代管公司經常意見不同，導致貨款拖延、員工薪資也會算錯，並且互相卸責。

台南行旅臉書上發布回應，表示旅館方因合約糾紛而導致無預警被迫停止營運，糾紛對象沒有依照正當程序，強行佔據台南行旅，導致管理方無法正常營運，才會未能提前通知顧客訂單取消，文末也公布退款方式跟處理窗口。

