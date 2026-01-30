旅館玩躲貓貓！酒駕通緝犯藏身閣樓 難逃菜鳥警鷹眼被活逮

記者楊忠翰／台北報導

北市廖姓通緝犯在旅館玩躲貓貓，游姓警員（中間者）在閣樓找到他。（圖／翻攝畫面）

台北市1名廖姓男子，先前酒駕遭判6月徒刑，但他並未報到服刑，2年前檢方發布通緝，他只好以打零工為生，並入住便宜旅館躲避查緝，日前他見到警員現身，隨即玩起躲貓貓，悄悄溜進閣樓房間，但菜鳥警員游宥恩膽大心細，仍在閣樓床上找到廖男，游員當場將他上銬逮捕，並解送地檢署歸案。

中正第一分局表示，日前博愛路派出所執行臨檢勤務，並在青年旅館過濾旅客身分，赫然發現酒駕通緝犯入住其中，隨即派員在旅館外埋伏，廖男回到旅館時驚見警員身影，立刻衝進旅館玩起躲貓貓，警員先前往廖男房間查看，但屋內卻空無一人。

廣告 廣告

現場警員認為，廖男應該尚未逃出旅館，隨即兵分多路搜索，游姓警員眼尖發現閣樓異狀，他立刻走上樓梯逮人，果然發現滿臉無奈的廖男，當場將他上銬逮捕，並帶回派出所偵訊。

警方調查，先前廖男犯下1起酒駕案件，事後被判6月徒刑，但他並未如期報到服刑，檢方也在2年前發布通緝，他只好四處躲藏，連家都不敢回去，平時打零工賺取生活費，並入住便宜旅館休息，警方訊後將他解送地檢署歸案。

值得一提的是，這次參與圍捕的警員當中，有1名到任不滿1週的新血游宥恩；游員父親曾任職於台北市警察局後勤科，他從小耳濡目染，經常穿梭在父親辦公室內，非常嚮往警察抓捕嫌犯的帥氣模樣，遂於大學畢業後報考警察特考，並順利錄取一圓警察夢。

北市廖姓通緝犯在旅館玩躲貓貓，游姓警員在閣樓找到他。（圖／翻攝畫面）

北市廖姓通緝犯在旅館玩躲貓貓，游姓警員在閣樓找到他。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

不滿對方拒刪文！連揮9刀砍死技術長 雲云董座延押2個月

休息再上路無用！北市男開賓士撞路旁3車 酒測值僅0.09仍送辦

兩車玻璃全碎！閃避路旁違停車輛 北市公車擦撞國道遊覽車

規避攔阻機制！轉接境外詐騙機房電話 二類電信公司姊弟檔遭逮

