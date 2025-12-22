旅館軍火庫曝光！整箱自製汽油彈 背心掛滿刀具+噴槍

警方在張文投訴的旅館中，查獲大量汽油彈與刀具。(圖／翻攝畫面)

張文19日於北捷與中山商圈無差別攻擊，造成4死11傷慘案。據了解，張文至少策劃約一年以上，其心思縝密，每一步幾乎都經過精心策算，其除在中正區承租雅房外，也在誠品南西附近的千慧旅館投宿3日，旅館內的武器如今也曝光，成堆的自製汽油瓶被整齊放在推車內，宛若小型軍火庫。

警方查出，張文17日以現金方式投宿千慧旅館，共計付出5700元的費用，並從中正區的租屋處搬出整箱汽油彈，將汽油彈放入千慧旅館中。

事發後警方火速掌握張文住在千慧旅館內，其裡面放有整箱11瓶汽油彈，床上還有4瓶汽油瓶，房間內更放有一堆刀具，其中戰術背心上，張文以刀套將2短1長的刀具放好、綁在身上，再持另一把長刀對著人群無差別攻擊，直到警方查扣相關證物時，長刀上更殘有血跡。

而除刀具外，張文的戰術背心上，也以麻繩綁住噴槍，可見其早已做好萬全準備。

