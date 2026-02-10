旅館頂樓驚人"寶特瓶山" 環保局:未改善將罰最高6千
生活中心／綜合報導
宜蘭一棟旅館的頂樓，大量寶特瓶堆積如山，屋主表示，是為了綠化環境用寶特瓶種花，但今天環保局會同衛生局等單位，聯合到場稽查，確定違反廢棄物清理法，要求限期改善，如果沒完成就將開罰最高6千元罰鍰，直到改善為止。
空拍機一飛過，差點沒嚇壞，大樓屋頂上，堆積成山的回收物，感覺隨時都會天降寶特瓶。從大樓下方往上看，都能看見屋緣寶特瓶一不小心就會掉下來，這寶特瓶山奇觀，就位在宜蘭礁溪的一間旅館頂樓，扯的是，不只這些，甚至從這寶特瓶山中，長出九重葛來。屋主林太太：「我是在那邊要綠化，要美化現在過渡時期，所以說比較那個，以後我會規劃綠化，因為頂樓比較那個，植物比較不容易活，所以我用這樣的話，比較會活，我已經試好幾年了。」
環保局會同衛生局等單位到場稽查。（圖／民視新聞）
屋主也是旅館業者，出面解釋，不是垃圾亂丟，這些寶特瓶是有用意的，不過這數量真的有點太多。屋主林太太：「我有安全措施，其實他們看久了會怕，但是從來我已經做這麼久，從來沒有被風吹過，一個掉下來，沒有從來沒有。」雖說屋主掛保證沒有安全疑慮，更說未來會規劃的很好，但環保局，會同衛生局、工旅處等等，10號下午到場稽查，確實已經違返廢棄物清理法。
環保局會同衛生局等單位到場稽查，確定違反廢棄物清理法。（圖／民視新聞）
環保局稽查科長胡璧輝：「有命他限期清理，後續如果沒有改善完成，就會處分1200到6千元的罰鍰，這部分如果他不願意配合，是會持續命其限期改善，至改善完成為止。」農曆年前必須改善，屋主也同意，畢竟這寶特瓶山，就怕越堆越高，真的掉到路面，造成危險。
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭礁溪一間溫泉旅館的頂樓，被堆滿瓶瓶罐罐，除了有大量的保特瓶甚至還放沙拉油桶當地的風勢很強，民眾擔心雜物會墜落，更擔心茲生病媒蚊。無奈的是環保局去檢查沒有聞到異味，無法開罰只希望業者多加注意衛生和安全。眼前沒有樹海，卻有一片塑海，整個屋頂上，塑膠寶特瓶堆好堆滿，幾乎看不見頂樓原先模樣，這些瓶子有大有小，不乏夾雜一些雜物，還有好幾桶沙拉油，在旁邊堆成小山，附近住戶見到這幕，直呼太誇張了。民眾說：「抽菸啊，如果丟到那裡，燒起來怎麼辦，太離譜了嘛，沒看過。」這地點，就在宜蘭縣礁溪鄉，有民眾經過，發現這溫泉旅館頂樓，堆滿寶特瓶罐，擔心有安全疑慮，從下往上看，確實可以看到，有些瓶罐都已經凸出，看起來風一吹，就有墜落危險，也有人擔心，會不會衍生病媒蚊問題，或者堆積發出惡臭。記者VS.民眾說：「(如果你看到，經過的話，會不會擔心)，一定會的啊。」記者VS.民眾說：「昨天(8日)那個風大到，樹都快被吹倒，這個如果風太大，可能會掉下來啊，飛到其他地方怎麼辦。」民眾說：「走過去萬一被砸到，會很危險，我可能會繞過它那邊，或者是走騎樓裡面這樣子。」不過業者表示，是母親在頂樓種菜，利用寶特瓶灌水，再跟紙箱一起覆蓋在泥土上，是種地瓜葉用的，而環保局接獲檢舉，跟業者上樓稽查，雖然發現大量瓶罐，但蓋子緊閉沒有異味，加上場地屬於私有場所，依環保法規無法開罰。去年這些瓶罐就已經出現，業者補充，瓶子都洗過不是垃圾也不臭，但宜蘭縣府表示，仍會不定期派員勸導，希望業者自行移除，也會函請鄉公所確認，是否涉及公安問題，畢竟快過年了，大家都希望平平安安，別看到天降瓶瓶罐罐。 原始連結
