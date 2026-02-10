生活中心／綜合報導

宜蘭一棟旅館的頂樓，大量寶特瓶堆積如山，屋主表示，是為了綠化環境用寶特瓶種花，但今天環保局會同衛生局等單位，聯合到場稽查，確定違反廢棄物清理法，要求限期改善，如果沒完成就將開罰最高6千元罰鍰，直到改善為止。

空拍機一飛過，差點沒嚇壞，大樓屋頂上，堆積成山的回收物，感覺隨時都會天降寶特瓶。從大樓下方往上看，都能看見屋緣寶特瓶一不小心就會掉下來，這寶特瓶山奇觀，就位在宜蘭礁溪的一間旅館頂樓，扯的是，不只這些，甚至從這寶特瓶山中，長出九重葛來。屋主林太太：「我是在那邊要綠化，要美化現在過渡時期，所以說比較那個，以後我會規劃綠化，因為頂樓比較那個，植物比較不容易活，所以我用這樣的話，比較會活，我已經試好幾年了。」

旅館頂樓驚人「寶特瓶山」 環保局：未改善將罰最高6千

環保局會同衛生局等單位到場稽查。（圖／民視新聞）

屋主也是旅館業者，出面解釋，不是垃圾亂丟，這些寶特瓶是有用意的，不過這數量真的有點太多。屋主林太太：「我有安全措施，其實他們看久了會怕，但是從來我已經做這麼久，從來沒有被風吹過，一個掉下來，沒有從來沒有。」雖說屋主掛保證沒有安全疑慮，更說未來會規劃的很好，但環保局，會同衛生局、工旅處等等，10號下午到場稽查，確實已經違返廢棄物清理法。

環保局會同衛生局等單位到場稽查，確定違反廢棄物清理法。（圖／民視新聞）



環保局稽查科長胡璧輝：「有命他限期清理，後續如果沒有改善完成，就會處分1200到6千元的罰鍰，這部分如果他不願意配合，是會持續命其限期改善，至改善完成為止。」農曆年前必須改善，屋主也同意，畢竟這寶特瓶山，就怕越堆越高，真的掉到路面，造成危險。

















