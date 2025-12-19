旅館驚藏25顆汽油彈！冷血魔張文「中場換裝」 監視器還原殺戮前夕

社會中心／程正邦報導

警方找到張文在台北下榻的商旅，並在他房內找到25顆汽油彈，宛如小型軍火庫。（圖／翻攝畫面）

台北捷運無差別攻擊案引發全台震驚，隨著警方調閱監視器與搜索嫌犯落腳處，真相令人不寒而慄。這並非一起突發的情緒失控案，而是一場精心策畫、意圖造成大規模殺傷的恐怖行動。《三立新聞網》掌握到監視器畫面，27歲的嫌犯張文在台北車站犯下首波攻擊後，竟能神情自若地在地下街穿梭，甚至返回旅館「重新武裝」，準備進行第二輪更殘暴的獵殺。

張文北車犯案後，用煙霧彈遁逃，騎Ubike回商旅換裝。（圖／翻攝畫面）

死神基地曝光：商旅房間竟成「小型彈藥庫」

警方在案發後第一時間封鎖了張文位於中山區千慧旅館的投宿房間，赫然發現這處不到幾坪的空間已淪為恐怖分子的「基地」。據悉，辦案人員在房內搜出25顆已組裝完成的汽油彈，顯示張文原本計畫發動更具毀滅性的火攻。除此之外，他早在17日就已入住，並在房內反覆模擬逃生路徑與攻擊目標，這種近乎軍事化的規畫，讓辦案人員深感震驚。

案發當天下午，張文先是在公園路租屋處縱火分散警方注意力，隨後在台北車站M7出口投擲煙霧彈並砍傷首名民眾。令人恐懼的是，他在製造混亂後並未立刻遠遁，而是冷靜地走進中山站地下街，利用對地形的熟悉甩開追蹤，騎Ubike離中山站不到幾分鐘距離的商旅換裝，這段路程中他甚至還與一般通勤族擦肩而過。

張文等電梯時和其他民眾擦肩而過，如今看來讓人不寒而慄。（圖／翻攝畫面）

令人心驚的冷靜：換裝後再次「背彈」獵殺

根據監視器畫面還原的時間軸，下午17時39分，張文神情冷淡地進入旅館，短暫停留後再度現身。此時的他已經換上一身俐落的裝束，更令人心驚的是，他隨身背著裝有土製炸彈的背包，手提裝有長刀的行李，毫不猶豫地走向正值下班尖峰的中山商圈。當時中山站周邊滿是下班和逛街人潮，張文再度抽出長刀進行無差別揮砍，多名無辜民眾在完全無法反應的情況下血濺街頭。

張文在中山商圈引發騷動後，隨即闖入誠品南西店意圖尋找更高處或更多群眾作為目標。當大批警力圍堵至百貨5樓時，張文眼見走投無路，最終選擇縱身一躍，結束了他短暫卻極端暴力的一生。雖然救護人員在第一時間施予CPR並緊急送醫，但仍於晚間19時48分宣告不治。

張文攜長刀、肩背汽油彈上街，離開商旅時還冷眼望向用餐的大樓保全。（圖／翻攝畫面）

沉默的家屬：通緝背後的崩壞之路

在台北追查行蹤的同時，另一路警力趕往張文位於桃園楊梅的老家搜索。初步調查顯示，張文過去曾服志願役卻因酒駕遭汰除，隨後又因逃兵案被通緝，長期處於社會邊緣且與家人關係疏離。據悉，警方一度無法聯繫上張文的母親，直到深夜張母才現身中山一派出所配合調查。

張母在製作筆錄時神情木然，對於兒子在台北犯下如此滔天大罪感到不可置信。警方目前正深入釐清張文的經濟來源以及是否有人資助其購買製作炸彈的材料，同時也將針對他在網路上的發言紀錄進行溯源。這起「孤狼式」的恐攻事件，不僅敲響了台北的大眾運輸安全警鐘，也揭露了邊緣通緝犯在鬧區暗藏炸彈庫的治安漏洞。

